亞錦賽林子偉猛打賞 中華7比1勝韓國[影]

2019第29屆亞洲棒球錦標賽18日複賽賽程開打，中華隊晚間在台中洲際棒球場進行與韓國隊交手，終場以7比1拿下複賽首勝，球員們賽後場中開心互動。中央社記者張皓安攝 108年10月18日

（中央社記者謝靜雯台中18日電）2019年亞洲棒球錦標賽複賽今天開打，中華隊交手韓國隊，張育成安打開張，林子偉單場3安好表現，終場以7比1拿下複賽首勝；旅美投手林鋅杰中繼3局失1分、本屆亞錦賽任務結束。

亞錦賽複賽今天晚間在台中市的洲際棒球場開打，中華隊投打發揮，2局靠陳偉志安打先馳得點；4局張育成、張進德接連安打開啟攻勢，單局再拿3分；5局林子偉、張育成接連二壘打，姜建銘補上安打，單局再添2分、拉開領先差距，6局多添1分保險分，以7比1順利拿下勝利。（編輯：李明宗）1081018

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2019第29屆亞洲棒球錦標賽18日起在台中展開複賽賽程，中華隊晚間複賽首戰遇上韓國隊，旅美好手張育成（中）4局下敲安帶起攻勢，隨後再靠隊友推進，為中華隊跑回第2分。中央社記者張皓安攝 108年10月18日

2019亞洲棒球錦標賽複賽，中華隊18日晚間在台中洲際球場迎戰韓國隊，5局下，中華隊陣中旅美好手林子偉（左2）敲安，快腿一路奔上二壘。中央社記者張皓安攝 108年10月18日

2019第29屆亞洲棒球錦標賽18日起進入複賽賽程，中華隊晚間在台中洲際棒球場與韓國隊交手。4局下，中華隊陣中旅美好手張育成敲安，順利踩上一壘。中央社記者張皓安攝 108年10月18日