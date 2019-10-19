高雄漢王洲際飯店中餐廳 109年初起暫歇業

知名的高雄漢王洲際飯店19日公告，受一例一休增加成本、年金改革樽節消費等因素衝擊，中餐廳自109年1月18日起將暫停營業。（圖取自google maps網頁google.com/maps）

（中央社記者陳朝福高雄19日電）知名的高雄漢王洲際飯店今天公告，受一例一休增加成本、年金改革樽節消費等因素衝擊，中餐廳自明年1月18日起將暫停營業，是否恢復營業則待明年520總統就職後視情況決定。

這項公告由高雄漢王洲際飯店總裁兼董事長林富男署名，他向中央社表示，會在明年1月18日前消化完過年前的婚宴訂桌，近2年來營業下滑，目前住宿率維持約5成。現有員工數約86人。

公告中指出，中餐廳部門因受整體經濟大環境不良的影響，決定自明年1月18日起暫停營業。主要原因是受一例一休影響成本增加，因年金改革使整體消費力下降，恐慌性撙節開支；另外，少子化也導致結婚喜宴訂桌逐年下滑。

中餐廳暫停營業之前，顧客所訂的餐飲，均以原有人力及條件繼續服務。少數擁有餐券的顧客，歡迎持券到現場兌換現金。197間客房及其它行政業務仍正常營運，早餐供應亦同。人力則依員工意願優先安排調至其他單位，部分員工依法資遣。

一名曾在高雄漢王洲際飯店舉辦婚宴的林姓男子表示，飯店中式宴席相當具有傳統台菜風味，稍有年齡的消費者也經常回來光顧，由於高雄港區附近早年沒有大型飯店，所以漢王洲際飯店曾相當風光，對於中餐廳暫停營業十分惋惜。

高雄市政府觀光局則回應，鼓山、鹽埕是高雄觀光熱區，飯店民宿即達40家，老飯店因應新商旅民宿如雨後春筍的成立，也積極轉型因應。依觀光局資料顯示，高雄漢王洲際飯店自106到108年，住房率持續成長。

高雄飯店住房率108年上半年較去年同期增加21%，受8/1大陸限縮自由行來台政策，9月觀光旅館的陸客雖然減少50%，但9月觀光旅館住用率59.37%，與去年同期52.14%比較，仍成長7.23%。

因應陸客限縮衝擊，市府除了與飯店合作推出高雄秋冬遊加碼方案，也和中北部縣市合作城市觀光交流，吸引團客；國際拓展航線，108年6月航線數373條，至9月已達402條，韓、菲、越都有進展，明年1/15又將開啟高雄-清邁新航線。

位於鹽埕區七賢三路上的高雄漢王洲際飯店，位在高雄港邊，緊臨捷運橘線02鹽埕埔站出口，樓高14層，中餐廳設在3樓及5樓，其餘樓層為客房部，有197間房；全體員工數86人，餐廳部門占28人。（編輯：孫承武/洪學廣）1081019