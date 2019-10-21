宜蘭老翁誤鋸未爆彈遭炸死 軍方證實是火箭彈

宜蘭頭城一名吳姓老翁20日處理一個撿到的鐵製長條管狀物時，意外遭炸死，軍方初判，管狀物為2.75吋火箭彈。由於拾獲地點在梗枋漁港，軍方未爆彈處理小組21日也前往港區搜索，避免還有遺漏的未爆彈。（讀者提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 108年10月21日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣21日電）宜蘭頭城吳姓老翁昨天切割廢棄鋼管時遭炸死。軍方今天初步研判，廢棄鋼管疑似2.75吋火箭彈；死者家屬質疑，為何這種危險物品會唾手可得，要求軍方負責、面對問題。

年約70歲的頭城吳姓老翁平時在頭城梗枋漁港旁撿拾回收物。他昨天下午在工寮利用切割工具切開一根長約1.5公尺的回收鐵管時，鐵管突然爆炸，老翁當場遭炸死，頭殼破裂，腦漿四溢。

警方獲報後隨即前往採證，並通知軍方未爆彈處理小組人員，將相關碎片帶回調查。

宜蘭地檢署今天派檢察官率領警方與軍方回到工寮勘查，並到吳姓老翁曾經撿拾鐵管的梗枋漁港港區勘查，以了解老翁死因。檢方隨後指示軍方未爆彈處理小組在港區內進行地毯式搜索，避免還有遺漏的未爆彈。

軍方人員表示，從意外現場的殘骸口徑研判，老翁切割的鋼管疑似是軍方所屬的2.75吋火箭彈，但無法判斷所屬哪個單位；至於是實彈還是訓練彈，已請國防部軍備局協助鑑定。

今年1月時，也有漁民打撈到隨時可能爆炸的2.75吋火箭彈，之後由未爆彈小組帶回處理。

頭城鎮民代表薛柏新說，當地漁民去年在海上作業時也曾打撈到疑似2.75吋的火箭彈，只是因為當時發現有尾翼，從外觀就可察覺是火箭彈，吳姓老翁帶回的鋼管差別只在於沒有尾翼，若有尾翼，吳姓老翁可能就會有警覺。

死者家屬質疑，這種未爆彈竟然在漁港邊唾手可得，一般民眾根本不會知道它是什麼東西，只會以為它只是一根鐵管；假如它一直被棄置在港區，有人抽菸不慎引爆的話，死傷可能更嚴重，希望軍方面對問題，負起相關責任，還給死者與家屬們公道。（編輯：洪學廣/卞金峰）1081021