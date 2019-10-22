日圓匯價再探逾5個月新低 哈日族賞楓衝一波

台銀最新牌告匯率22日日圓現鈔賣出價來到0.2848元，再創逾5個月的新低紀錄。（圖取自PAKUTASO圖庫）

（中央社記者潘姿羽台北22日電）秋意漸濃，哈日族若有赴日賞楓打算，近期日圓匯價續探低點，可留意換匯好時機；據台銀最新牌告匯率，今天日圓現鈔賣出價來到0.2848元，再創逾5個月的新低紀錄。

美中貿易戰、英國脫歐陸續傳出緩和跡象，外匯交易員指出，雖然事情還沒落幕，但都慢慢朝好的方向走，避險情緒淡化，市場氛圍也相對樂觀，激勵新台幣緩步升值，至今已來到逾1年的高點。

新台幣走強之下，日圓現鈔賣出價隨之走低，今天已來到0.2848元，是5個多月以來的低點。

對於哈日族來說，日圓貶值更添赴日旅遊的動力，若以旅費新台幣5萬元來換算，近期高點為8月13日的0.3029元，僅能換得16萬5071日圓；但以今天日圓匯價來看，可換得17萬5562日圓，足足多了1萬491日圓，約等同一張東京迪士尼樂園全票再加上3碗拉麵的價格，可以玩得更盡興。

不過日本調漲消費稅，也是外國觀光客相當關注的議題，外匯專家李其展指出，市場預估，日本央行有可能擴大寬鬆，讓日圓維持弱勢，減少對經濟的衝擊，最近日圓走勢可以看出貶值比較明顯，另外，熱錢湧進台股，推動新台幣走升，這兩股力道均會讓日圓匯價走低，對於赴日觀光客來說，多少可以減輕一些負擔。（編輯：楊玫寧）1081022