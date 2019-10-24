石虎監測紅外線相機遭竊 苗警逮涉案男子

苗栗縣38台監測野生動物紅外線相機遭竊，嚴重影響石虎保育工作，警方成立專案小組追查，24日逮捕一名黃姓男子涉嫌重大，起獲8台紅外線相機以及19個相機外殼，相關案情尚待釐清。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 108年10月24日

（中央社記者管瑞平苗栗縣24日電）苗栗縣傳出38台監測野生動物紅外線相機遭竊，嚴重影響石虎保育工作，警方經調閱路口監視器畫面，以車追人，今天逮捕45歲黃姓男子涉嫌重大，但相關案情尚待釐清。

為監測石虎等野生動物生態，苗栗縣政府農業處及行政院特有生物研究保育中心在境內多處石虎出沒熱點架設紅外線自動相機，日前發現苗29線、台3線、台61線、台13甲線等多條道路及卓蘭大安溪生態公園等處共38台相機遭竊，造成石虎保育研究工作受阻，苗栗縣長徐耀昌下令警方積極調查。

由於短期內連續失竊38台紅外線相機，縣府農業處研判明顯是有針對性的竊盜行為，且其中部分失竊相機地點位處偏僻，一般人不可能知情，懷疑案情不單純；苗栗縣警察局成立專案小組，調閱近百支路口監視器畫面，今天清晨7時許查獲45歲黃姓男子涉案，並起出8台紅外線相機以及19個相機外殼。

對於查獲多據監測相機及外殼，黃男避重就輕辯稱要保護自然生態，至於如何行竊以及如何得知紅外線相機安裝位置都含糊其辭、交代不清，檢警不排除還有其他共犯，相關案情仍有諸多疑點尚待釐清，警方目前仍積極調查中。（編輯：李錫璋）1081024