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藏人自焚說 西藏人權團體要求柯文哲道歉

最新更新：2019/10/24 15:36
台北市長柯文哲24日赴台北市議會專案報告時表示，他了解西藏問題，但反對以自焚表達抗議，他曾是醫生，有他的價值，雖支持自由、民主，但還是不喜歡太激烈抗爭方式。中央社記者郭日曉攝 108年10月24日
台北市長柯文哲24日赴台北市議會專案報告時表示，他了解西藏問題，但反對以自焚表達抗議，他曾是醫生，有他的價值，雖支持自由、民主，但還是不喜歡太激烈抗爭方式。中央社記者郭日曉攝 108年10月24日

（中央社台北24日電）西藏台灣人權連線今天在臉書針對台北市長柯文哲「西藏喇嘛流行自焚」一說表示憤怒，要求柯文哲道歉。北市府則稱，對於藏人的訴求，柯文哲能同理也了解，希望悲劇不再發生。

這篇貼文寫道：西藏台灣人權連線理事長札西慈仁（Tashi Tsering）針對柯文哲市長說「西藏喇嘛流行自焚，給中共帶來很大困擾」，表示無法理解及憤怒，要求柯文哲市長道歉。

札西慈仁表示：「柯文哲市長是一位有影響力的政治人物，但卻不求了解事實，不願意看見西藏、新疆、香港人在中共政權統治下的痛苦與無助，只願意為中國政府說話，只擔心這些抗議會為中共帶來很大的困擾，令人無法理解及憤怒。」

貼文說，目前有超過160名西藏人自焚，西藏人自焚不是「流行」，西藏人是供養自己的身體，為苦難的人發聲。

貼文最後還分享部分藏人自焚的遺言。

針對自殺和自焚的事件，台北市政府副發言人戴于文表示，柯文哲過去長年作為急重症外科醫師，一向是不分身分盡力救治每一個傷患，對於生命的尊重是他堅持的價值。

他說，近期火災與自殺之關聯性屬市政議題之討論，柯文哲作為市長思考市政問題，不僅關心市民的心理健康，也需要顧及整個台北市民的消防與人身安全。

關於藏人自焚議題，戴于文表示，民主、自由、多元、開放、法治、人權是柯文哲堅持的價值，也是普世價值，對於藏人的訴求，柯文哲能同理也了解，並呼籲能以更多的對話與溝通來面對，也希望悲劇不再發生。（編輯：翟思嘉/周慧盈）1081024

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