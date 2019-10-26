陸抽砂船澎湖盜採海砂 2船28人法院裁押

（中央社澎湖縣26日電）海巡署與澎湖縣政府聯手在台灣淺堆查扣大陸「豐溢9969」抽砂船、「長鑫36」運砂船盜採海砂，包括康姓與陸姓船長等28人，經檢方聲押，澎湖地院在昨天深夜裁定全數羈押並禁止接見通信。

「豐」、「長」兩船，包括康姓等9人與陸姓等19名船長及船員，第八海巡隊在完成訊問後移送澎湖地檢署，經主任檢察官詹益昌、陳建佑及黃政德檢察官同步訊問及調查，認28人涉犯中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法第18條等罪嫌重大，有事實足認有逃亡和勾串共犯之虞，向法院聲請羈押禁見。

澎湖地方法院法官李宛玲在昨天深夜裁准28人全數羈押並禁止接見通信，這也是澎湖地院有史以來，創下一次羈押28名被告的記錄。

海巡署艦隊分署與澎湖縣政府聯手24日凌晨出動高雄艦、澎湖艦、金門艦、台南隊10059艇、澎湖隊10038艇、10066艇執行取締。首度查扣「豐溢9969」、「長鑫36」兩船，人船一併查扣。

「長鑫36」長172公尺、近2萬7000噸，目前暫泊內垵海域；另「豐溢9969」4226噸，因船速較慢，在25日凌晨抵達澎湖。這次至台灣淺堆扣押抽砂船、運砂船是國內首案，後續完成採證及法律程序後，縣府研議裁處最高500萬元罰款，以達嚇阻作用，建立常態化處理非法海上抽砂機制。

台灣淺堆一般俗稱「南淺」，位於澎湖海域西南側，在澎湖七美嶼西南方30浬外，距離馬公約80浬，航程為馬公至七美的4倍，是澎湖最大傳統漁場，也是澎湖小管、土魠魚主要產卵場及棲息地。

近年中國大陸因禁止沿岸抽砂，大陸抽砂船、運砂船集體至台灣淺堆海域違法盜採海砂，造成海底砂石及地形異動，破壞小管、土魠魚棲息地，澎湖海洋資源日漸枯竭。過去海巡署以驅離為主，但大陸抽砂船去而復返，伺機盜採海砂，且部分抽砂船甚至以遮蔽、塗抹船名方式規避蒐證。（編輯：孫承武）1081026