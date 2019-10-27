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韓國瑜爭取新移民支持 韓營公布9大政策

最新更新：2019/10/27 16:46
國民黨總統參選人韓國瑜爭取新移民選票，國政顧問團27日公布9大新移民政策。（中央社檔案照片）
國民黨總統參選人韓國瑜爭取新移民選票，國政顧問團27日公布9大新移民政策。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中台北27日電）國民黨總統參選人韓國瑜爭取新移民選票，國政顧問團今天公布9大新移民政策。國政顧問團總召張善政表示，目前新住民已達55萬多人，應設立照顧特殊少數族群的部會級機關「新移民委員會」。

國民黨主席吳敦義、國政顧問團總召張善政、國政顧問團社福組長馮燕，及國民黨立委林麗蟬，下午在國民黨中央黨部舉行新移民全國後援總會成立大會，國政顧問團也在現場發表韓國瑜9大新移民政策。

韓國瑜新移民政策分別是保障新移民人權、成立新移民委員會、建構國家級分級分類通譯制度、推動跨國企業與新移民子女產學合作、培養新移民職業考試知能、提供華語文學習環境建立數位化學習平台、發揮移民多元文化優勢培育國際人才、未納保懷孕新移民納入全民健保、初入境新移民關懷服務。

國民黨主席吳敦義（中）27日在中央黨部出席新移民全國後援總會成立大會，與新移民支持者合影留念。中央社記者徐肇昌攝 108年10月27日
國民黨主席吳敦義（中）27日在中央黨部出席新移民全國後援總會成立大會，與新移民支持者合影留念。中央社記者徐肇昌攝 108年10月27日

張善政表示， 「人到哪裡，家就在哪裡。」在社福政策中，新移民是很重要的一塊。目前台灣的新住民人數已有55萬多人，應在行政院下設立如同原民會、客委會般，照顧特殊少數族群的部會級機關「新移民委員會」。

張善政指出，政府的架構應該要與時俱進，不要被現有的、傳統的架構限制，架構是人定的，政府要勇於面對，修改政府架構，「不要活在過去，要活在當下，著眼未來」。

本身也是新移民的林麗蟬表示，為保障新移民人權，必須推動國家級多元文化政策，並致力讓陸配與外配平權，消弭社會不當歧視，陸配取得身分證年限應與外配一致，從現行的6年降為4年。且陸配未取得身分證前，不得考記帳士，也與外配、外國人不同，這很不應該。

另外，林麗蟬指出，有許多新移民婦女來台尚未達6個月健保等待期便已有身孕，使其無法納保，為落實醫療人權保障，應修法使這些婦女納入健保，不要再等6個月，讓更多新移民家庭安心好孕。

吳敦義則在致詞時表示，新移民到中華民國，建造幸福家庭，大家融為一體。希望在天地之下，四海一家，不管膚色、語言、出生地，只要同心協力就能建構幸福美滿家庭。中華民國有能力與誠意接受新移民，共同建構幸福的家庭與國家是中華民國的期待。

最後，吳敦義也拜託出席的新移民朋友，同心協力協助國民黨延續九合一大選的佳績，明年大選，務必支持韓國瑜、國民黨提名的立委參選人，並將政黨票投給國民黨。而在場的新移民則準備來自東南亞、中國大陸的粽子，展現多元文化，將「包粽」的祝福贈與國民黨。（編輯：林興盟）1081027

國民黨主席吳敦義（右）27日在國民黨中央黨部出席新移民全國後援總會成立大會，與前台北縣長周錫瑋（左）交換意見。中央社記者徐肇昌攝　108年10月27日
國民黨主席吳敦義（右）27日在國民黨中央黨部出席新移民全國後援總會成立大會，與前台北縣長周錫瑋（左）交換意見。中央社記者徐肇昌攝　108年10月27日
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