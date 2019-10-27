蔡陣營：5大新住民政策方向早就在做

（中央社記者葉素萍台北27日電）國民黨總統參選人韓國瑜爭取新移民選票，國政顧問團今天公布9大新移民政策。總統蔡英文競選辦公室說，包括，擴大新住民發展基金補助、開設新住民子女產學專班、增設新住民語文教學等5大方向早就在做。

總統蔡英文連任辦公室發言人阮昭雄今天說，蔡政府早就在做的包括，提升新住民服務工作、擴大新住民發展基金補助；開創移民政策新紀元，外來人口統一證號改版；開設「新住民子女產學專班」，創造未來國際新就業；增設新住民語文教學，邁向文化多元的新台灣；新台灣之子本土化不忘本。

他說，蔡政府為了讓新住民發展基金的實際運用更貼近申請單位的需求，修正「補助經費申請補助項目及基準」部分規定，自2019年8月起大幅放寬申請補助項目及基準，調升新住民授課鐘點費新台幣400元至2400元不等，包含交通類型的船舶接送也可補助。此外，為因應一般性的物價調整，調高材料費補助金額，提供新住民更多的照顧與服務。

阮昭雄說，為解決在台居留外來人口使用現行統一證號不便的問題，內政部將現行「前2碼為英文字母加8碼阿拉伯數字」的外來人口統一證號，比照國人國民身分證號「第1碼英文字母加9碼阿拉伯數字」編碼原則改版，營造友善外來人口生活環境及落實政府積極推動吸引、延攬外籍人才的政策，為台灣「留才」、「攬才」的希望工程鋪路，也讓在台居留的外來人才「留得住」、「生活更有尊嚴」。

他表示，教育部從2018年起補助技術型高級中等學校辦理「新住民子女產學專班」。為了滿足新住民子女就業需求，及培養海外台商的重要人才，學校與企業合作開設國際培力產學專班，優先錄取有意願到海外台商企業就業的新住民子女，幫助學生培育職場所需的基礎技能，並強化語文的學習，更有機會在大學期間就成為公司的正式員工，畢業後由公司外派到海外據點，成為基層的管理幹部，為新住民子女開闢新的國際就業機會。

阮昭雄表示，教育部自2019年8月起將7個國家新住民語文課程列為國小語文領域必選，創全球先例；國中及高中也分別納入彈性學習課程與第二外國語文的選修，讓學生除了學習東南亞的語言外，更能從小認識及尊重多元文化，引領台灣成為多族群文化的國家。

他說，教育部從2017年起啟動「新住民子女溯根活動」，補助新住民子女與老師利用暑假前往自己父母親的原生國家，進行新住民文化體驗及語言學習。由教師帶領3至5名學生，藉由新住民家長的引導與陪伴，學習當地生活用語，體悟文化、社會、經濟與產業發展，讓新台灣之子們認識父母親的故鄉，學習尊重多元文化。

另外，阮昭雄也提到，對於新移工與新移民，蔡政府在2016年修正「國籍法」，對於有殊勳或在科技、經濟、教育、文化、藝術、體育及其他領域有助於國家利益的高級專業人才，免提出喪失原有國籍證明，讓歸化國籍更加簡便，為台灣留下優秀人才。

他說，內政部與戶政及移民機關等單位配合，提供全方位一站式服務，自2018年起全面簡化已取得梅花卡的高級專業人才歸化手續，申請人免再檢附推薦理由書，讓歸化、居留、定居、設籍一次完成，歸化國籍更加簡便，也讓優秀的專業人才留在台灣。（編輯：林興盟）1081027