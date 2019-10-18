越籍移工變博士生 阮氏青河打開人生另一條路

（中央社記者張榮祥台南18日電）「當年我是為了錢才來。」擁有越南河內國家大學學歷的阮氏青河，23歲遠渡重洋來台當女工，卻打開人生另一條路，如今她是成功大學博士生，出版3本越語教材，還在5所大學任教。

老家在越南河內的阮氏青河，相較於越南同齡層男女，家境算不錯，也夠努力，22歲取得越南河內國家大學法文系的學位，但對她來說，這還不夠，當時的越南還很窮，也觸發了她離家謀生的契機；阮氏青河說，台灣的錢比較好賺，台灣薪水也比較高，現在還是。

「2002年，台灣最低月薪新台幣1萬5840元，足足抵得過越南1年的薪資。」就這樣，臉上還有股稚氣的阮氏青河，為了錢，在大學畢業的隔年，決心離鄉背井到台灣工廠當女工，卻意外踏上從未想過的人生旅程，她在聯誼時認識台灣籍的先生，步入禮堂。

不像台灣有些排斥新住民母國語言的家庭，阮氏青河的先生很喜歡越南，還會說越南語，阮氏青河如魚得水地在台灣定居下來，接連生了2名子女，日子過得很充實。

阮氏青河的先生對待新住民老婆真的很不錯，他知道阮氏青河在越南有大學學歷，就鼓勵她更上一層樓，2007年阮氏青河進入成功大學歷史研究所攻讀，4年後取得碩士學位，再攻讀博士學位。

本身是法文系畢業的阮氏青河，對語言頗有天份，她40年的歲月共學過7種語言，在越南除越語外，還學了俄語、法語、英文、中文，來台後又學了日文及台語，但她說，日文已忘光了，俄語也只會說「再見」、「謝謝」，現在常用的僅剩5種語言。

「我樂當台灣和世界連繫的橋梁。」正因如此，阮氏青河去年和前年共出版3本越語教材，教導台灣人如何輕鬆學越南語，也在成功大學、台南大學、長榮大學、高雄大學和高雄科技大學教授越南語及越南歷史。

又懷上第3胎的阮氏青河，今天挺著大肚子走上台南市北區富信大飯店2樓的108年度新住民座談會講台，拿著3本越語教材送給內政部次長陳宗彥，正好陳宗彥也在成大攻讀博士，他高興地對阮氏青河喊「同學」。

面對台下滿座的新住民，阮氏青河希望在政府新南向政策下，台灣人多多認識越南，但她也說，台灣移工環境沒有多大改變，也希望勞動部和內政部多關心移工的工作及生活。（編輯：林沂鋒）1081018