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嚴德發：台灣與新加坡星光計畫一切正常

最新更新：2019/10/28 09:43

（中央社記者游凱翔台北28日電）新加坡將與中國簽署協定，外界擔憂台灣與新加坡的「星光計畫」將中斷。國防部長嚴德發今天表示，星光計畫的推動目前一切正常，並沒有任何變化，都在進行當中。

多家媒體報導，新加坡與中國將簽署「國防交流與安全合作協定」，新加坡軍隊與共軍未來將正式實施交流，包括部隊互訪、雙邊演習、課程交接與軍艦入港等；外界擔憂，台灣與新加坡的「星光計畫」將因此中斷。

立法院外交及國防委員會上午審查民國109年國防預算，嚴德發事前受訪對此表示，星光計畫的推動目前一切正常，並沒有任何變化，都在進行當中。

另外，由於立法院預算報告中心提出的報告指出，總督察長室無法掌握國軍酒駕、遭司法判決的軍職人員，無法發揮嚴正軍隊紀律、策進國防施政的功能，也無法提升外界對部隊風氣、國軍形象的觀感。

嚴德發表示，總督察長室是重要軍職單位，但最近發現跟外部聯繫確實不足，在總督察長室的努力下，已跟法務部、警政署做好跨部會聯繫，將來不會有隱匿不報的情事發生，都能夠鉅細靡遺的掌握及管制軍風紀。

台灣與新加坡在西元1975年4月達成協議，讓新加坡部隊在「星光演習」代號下到台灣進行軍事交流，新加坡獲准在台灣屏東恆春、雲林斗六、新竹湖口等地，訓練步兵、砲兵、裝甲部隊和突擊連隊，而這些從新加坡派來台灣受訓部隊則稱為「星光部隊」。（編輯：蘇志宗）1081028

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