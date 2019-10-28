日圓續探5個半月新低 秋遊日本正是時候

台銀最新牌告匯率28日日圓現鈔賣出價來到0.2845元，續探5個半月的新低紀錄；對哈日族來說，秋遊日本正是時候。圖為京都南禪寺附近紅磚瓦水路閣。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘姿羽台北28日電）市場避險情緒降溫，加上新台幣看升，使得日圓匯價續探低點，據台銀最新牌告匯率，今天日圓現鈔賣出價來到0.2845元，續探5個半月的新低紀錄；對哈日族來說，秋遊日本正是時候。

匯銀人士分析，國際情勢趨於緩和，使得具有避險性質的日圓轉弱，近期外資持續匯入，則讓新台幣走勢偏升；今天新台幣開盤小貶，隨後便一路走升，顯見支撐力道仍在。

觀察台銀最新牌告匯率，日圓現鈔賣出價維持在0.28字頭約達2周，今天持續走低，來到0.2845元；前低紀錄為5月8日的0.2843元。

對於哈日族來說，日圓貶值更添赴日旅遊的動力，若以旅費新台幣5萬元來換算，近期日圓高點為8月13日的0.3029元，僅能換得16萬5071日圓；但以今天日圓匯價來看，可換得17萬5747日圓，足足多了1萬676日圓，約等同一張東京迪士尼樂園全票再加上3碗拉麵的價格，可以玩得更盡興。（編輯：鄭雪文）1081028