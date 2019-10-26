哈台觀光客調查 東南亞成長快日本潛力強

（中央社記者江明晏台北26日電）各國觀光客「哈台」，Skyscanner發現，近3年暑假想來台旅客中，菲律賓搜尋量攀升迅速，KLOOK發現，東南亞旅客預訂數或消費金額成長強勁，並看好日本來台市場成長空間仍大。

全球整合式旅遊服務平台Skyscanner公布近3年暑假想來台的旅客前10大地區，本次調查是根據近3年全球使用者在Skyscanner網站及行動裝置應用程式搜尋目的地為台灣，且出發時間為7月和8月（暑假期間）的統計結果。

根據Skyscanner資料顯示，今年暑假來台搜尋量全球前十大地區，分別為香港、日本、南韓、新加坡、泰國、美國、中國、菲律賓、澳洲，以及英國。當中可以看到香港連續3年蟬聯冠軍，日本、南韓、新加坡及泰國一直緊追在後；若以近3年搜尋量變化來看，前十名整體搜尋量成長更超過5成。

綜觀近3年排名，Skyscanner發現，來自菲律賓的搜尋量近年來攀升相當迅速，前年還在10名之外，兩年內爬升至第8名，一舉贏過英國及澳洲，推測是由於簽證優惠措施的施行，讓申請簽證變得更容易，加上廉價航空的發展，讓菲律賓旅客來台的門檻大幅降低。

若以遠程地區來看，Skyscanner指出，美國連續3年蟬聯歐美地區榜首，英國則是從去年第7名下滑至今年的第10名，可能是因為英國脫歐議題造成英鎊驟貶，使得英國旅客出遊意願降低。

Skyscanner亞太區行銷總監方芳表示，Skyscanner近年來注意到造訪台灣的旅客有增加的趨勢，特別是暑假等旅遊旺季。在過往的調查中可發現台灣深受各地區旅客的喜愛，除了濃厚的人情味及各種特色小吃之外，便利的交通與絕佳的安全性也讓旅客們更放心。

另一家旅遊平台KLOOK內部數據顯示，2019上半年有150萬人次的國外用戶透過KLOOK預訂在台行程或活動，來自全球125個國家或地區，若以交通部觀光局調查2019年1到6月來台旅客近600萬人次來看，相當於每4個來台旅客就有1位在KLOOK預訂在台灣的活動或行程。

同時，KLOOK數據顯示，東南亞旅客不論在預訂數或消費金額皆展現驚人的成長力道，特別是來自泰國用戶的預訂年成長率甚至高達600%，而港澳和日韓旅客的預訂數則分別位居2、3名。

據KLOOK內部數據顯示，台北101、九份十分和烏來等北部熱門景點依舊為多數外國旅客造訪台灣時的首選，但各國旅客偏好逐漸產生明顯差異，例如日本旅客特別在意行程是否有包含日文導覽；韓國旅客特別熱愛購買鳳梨酥等伴手禮，占伴手禮整體銷售額一半以上；東南亞旅客則受流行文化和社群影響深，偏好一日遊的包車行程，喜歡花費整天的時間驅車前往各個偶像劇拍攝地與網美景點踩點拍照。

KLOOK日本市場行銷總監山崎真宏（Masahiro Yamazaki）表示，對於許多日本旅客來說，台灣是個「安（便宜實惠）、近（文化類似）、短（旅程較短）」的旅遊目的地，但還是很多人不知道台灣景點的魅力，日本到台灣出境旅遊市場，還有很大的成長空間。

看準這樣的需求，KLOOK將推出更多台灣的特色體驗，特別以日本旅客偏好的在地化和互動性高的活動為主打，讓日本旅客體驗用不同角度觀看整個台北市景，或是逛逛「寧夏夜市」，品嘗在地人推薦的道地美食；來台灣不只能享受正宗的台式珍珠，還能自己親手製作珍珠奶茶，感受DIY的樂趣。（編輯：張均懋）1081026