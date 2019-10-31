智利取消APEC峰會 學者憂影響台灣曝光機會

APEC是台灣少數以正式會員身分參與的國際組織，今年也早早選定由台積電創辦人張忠謀（右）擔任領袖代表。（中央社檔案照片）

（中央社記者廖禹揚台北31日電）受到國內示威活動影響，智利宣布取消主辦亞太經濟合作會議（APEC）高峰會等國際會議，學者表示，APEC相關討論事項雖不致受到太大影響，但台灣在國際曝光機會減少確實可惜。

距APEC領袖峰會僅剩兩週，智利總統皮涅拉30日（Sebastian Pinera）表示，歷經10多天街頭示威抗議後，智利判斷本身不適合原定在11月、12月舉辦的APEC峰會與第25屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（COP 25）。APEC秘書處今天也在官網正式宣布取消今年峰會。

這是APEC成立以來，首次因地主國因素取消年度峰會。中經院WTO及RTA中心副執行長李淳對中央社記者表示，此次屬特殊單一事件，智利是基於安全考量而取消活動，對APEC整體運作不會有太大影響。

台灣經濟研究院國際事務處副處長周子欽則指出，APEC台灣少數以正式會員身分參與的國際組織，今年也早早選定由台積電創辦人張忠謀擔任領袖代表，外界對其與美國總統川普等各國領袖互動有相當期待，是台灣在國際曝光的重要機會，這次會議取消的確令人遺憾。

周子欽也說，台灣在今年列為優先議題之一的女性議題及後2020願景規劃過程中都有相當成果與建議，峰會取消也可能影響台灣的曝光度。

經濟部表示，APEC為台灣參與國際活動的重要平台，台灣在過去一年中也提出多項倡議，並與會員在貿易便捷化、服務業、包容性成長等領域共同合作。

對於這次峰會取消，經濟部表示了解智利政府是迫於國內情勢做出這個艱難的決定，也期盼智利儘快恢復穩定。後續將與明年主辦會員馬來西亞保持密切合作，繼續在APEC場域拓展與其他會員經貿合作。

台灣經濟研究院國際事務處長何振生接受中央社記者訪問時表示，明年主辦國馬來西亞原就規劃在12月召開工作會議，屆時可能有相關討論。他也指出，APEC議程都已制度化，年底領袖峰會及部長會議取消影響相對不大，但是否以其他方式為今年舉行的工作會議作結，或是留待明年會議繼續討論，仍待主辦方與APEC秘書處決定。（編輯：林孟汝）1081031