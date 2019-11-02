智利APEC峰會取消 仍盼完成經濟領袖宣言

（中央社記者侯姿瑩台北2日電）智利日前宣布取消主辦亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖峰會等重要會議。知情人士指出，目前各會員體關注的重點是如何以適當方式呈現今年以來APEC工作成果，包括完成經濟領袖宣言。

智利取消APEC峰會後，總統蔡英文指示國安團隊與APEC秘書處保持密切聯繫，研商如何透過數位經濟，強化亞太地區跨國經濟整合，分享台灣的經驗給國際夥伴。

對此，外交部發言人歐江安向中央社記者表示，會遵照總統指示，將台灣推動包容性及永續成長等領域的經驗，協同相關部會與其他APEC經濟體合作，力求完整呈現今年各經濟體共同努力的成果。

歐江安說，外交部接獲今年APEC領袖週活動被取消的通知後，一直與智利主辦單位、APEC秘書處保持密切聯繫。目前智利與APEC秘書處仍在研議相關後續的處理方式，尚無定論。

知情人士指出，目前各會員體關注的重點是如何以適當方式呈現今年以來APEC的工作成果，包括經濟領袖宣言的完成。

歐江安表示， APEC秘書處及智利主辦方表示，一旦有具體決定，會在第一時間通知包括台灣在內的APEC各經濟體。台灣將與所有經濟體共同評估可行性，並迅速調整原有準備予以配合。

她也強調，APEC是全年度、跨領域、多層級的交流論壇，即使今年經濟領袖會議無法如期在智利舉行，但今年以來，已經在智利舉行各經濟體部長層級會議、資深官員會議、各工作小組會議等。相關會議已在區域經濟整合、包容性成長、永續成長等方面進行充分討論、累積成果。

智利歷經超過10天的街頭示威抗議後，智利總統皮涅拉（Sebastian Pinera）10月30日宣布，智利已認定本身不適合舉辦原訂於11月16至17日登場的APEC峰會。

智利突然宣布取消自11月11日起為期一週的APEC年會暨領袖峰會，這也是APEC成立以來，首次因地主國因素取消APEC年度會議。（編輯：楊玫寧）1081102