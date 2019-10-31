更多編輯台推薦新聞：
央行理事：台灣經濟不差 無須跟進他國降息
產經

央行理事：台灣經濟不差 無須跟進他國降息

速食菜單註明熱量 研究：僅能暫時減少熱量攝取
國際

速食菜單註明熱量 研究：僅能暫時減少熱量攝取

南瓜燈籠高高掛 NASA望遠鏡拍到萬聖節應景影像
國際

南瓜燈籠高高掛 NASA望遠鏡拍到萬聖節應景影像

專題／非洲豬瘟照妖鏡 照出中國防疫與官僚漏洞
兩岸

專題／非洲豬瘟照妖鏡 照出中國防疫與官僚漏洞

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
芬蘭第一大報訪謝武樵 民主台灣是香港希望
首頁 / 政治
新聞專題
智利取消APEC峰會
因示威抗議失控造成社會危機，智利取消舉辦亞太經濟合作會議（APEC）及Cop 25氣候變遷大會。（圖取自APEC Chile 2019網頁apecchile2019.cl）
智利取消APEC峰會
新聞專題
智利取消APEC峰會3/8

APEC峰會取消 總統指示強化亞太跨國經濟整合

最新更新：2019/10/31 20:45
因國內政治危機久未平息，智利取消APEC峰會。總統蔡英文得知後，指示國安團隊與APEC秘書處保持密切聯繫，研商如何透過數位經濟，強化亞太地區跨國經濟整合。（中央社檔案照片）
因國內政治危機久未平息，智利取消APEC峰會。總統蔡英文得知後，指示國安團隊與APEC秘書處保持密切聯繫，研商如何透過數位經濟，強化亞太地區跨國經濟整合。（中央社檔案照片）

（中央社記者溫貴香台北31日電）國安人士今天表示，智利取消APEC峰會，總統蔡英文在第一時間得知後，指示國安團隊與APEC秘書處保持密切聯繫，研商如何透過數位經濟，強化亞太地區跨國經濟整合，將台灣推動包容性及永續成長的努力，分享給所有國際夥伴。

因國內政治危機久未平息，智利總統皮涅拉（Sebastian Pinera）日前宣布，智利取消主辦亞太經濟合作會議（APEC）高峰會及Cop 25氣候變遷大會。

總統蔡英文今天對此表示，感到非常遺憾，並呼籲透過APEC成員的共同努力，能夠採取補救措施，呈現過去一年所有會員努力的成果。

國安人士晚間說明，我方在第一時間就得到主辦單位的通知，瞭解主辦國因為當地情勢不穩定，不得已做出取消經濟領袖會議的決定，並且向所有成員致歉。國安會也隨即向總統報告相關狀況。

針對APEC年會後續的安排，國安人士表示，總統指示國安團隊跟秘書處保持密切聯繫，根據主辦單位的後續規劃及安排，進行必要的研議準備。

國安人士指出，總統也指示就本年度APEC經濟領袖會議如何總結年度目標及推動未來合作路徑，與各友好國家緊密溝通，研商如何透過數位經濟，強化亞太地區跨國經濟整合，以及將台灣推動包容性及永續成長的努力，分享給所有的國際夥伴，共同推動區域的經濟創新、實踐經濟賦權。（編輯：張良知）1081031

延伸閱讀
智利取消APEC峰會 學者憂影響台灣曝光機會總統：智利取消APEC峰會非常遺憾 盼採補救措施外交部：已接獲智利通知取消APEC 會有後續因應
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報