APEC峰會取消 總統指示強化亞太跨國經濟整合

（中央社記者溫貴香台北31日電）國安人士今天表示，智利取消APEC峰會，總統蔡英文在第一時間得知後，指示國安團隊與APEC秘書處保持密切聯繫，研商如何透過數位經濟，強化亞太地區跨國經濟整合，將台灣推動包容性及永續成長的努力，分享給所有國際夥伴。

因國內政治危機久未平息，智利總統皮涅拉（Sebastian Pinera）日前宣布，智利取消主辦亞太經濟合作會議（APEC）高峰會及Cop 25氣候變遷大會。

總統蔡英文今天對此表示，感到非常遺憾，並呼籲透過APEC成員的共同努力，能夠採取補救措施，呈現過去一年所有會員努力的成果。

國安人士晚間說明，我方在第一時間就得到主辦單位的通知，瞭解主辦國因為當地情勢不穩定，不得已做出取消經濟領袖會議的決定，並且向所有成員致歉。國安會也隨即向總統報告相關狀況。

針對APEC年會後續的安排，國安人士表示，總統指示國安團隊跟秘書處保持密切聯繫，根據主辦單位的後續規劃及安排，進行必要的研議準備。

國安人士指出，總統也指示就本年度APEC經濟領袖會議如何總結年度目標及推動未來合作路徑，與各友好國家緊密溝通，研商如何透過數位經濟，強化亞太地區跨國經濟整合，以及將台灣推動包容性及永續成長的努力，分享給所有的國際夥伴，共同推動區域的經濟創新、實踐經濟賦權。（編輯：張良知）1081031