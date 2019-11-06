10月CPI年增0.39% 蛋價創近10年最大跌幅

行政院主計總處6日公布10月消費者物價指數（CPI）年增0.39%，與上月相比漲了0.03%，整體物價溫和穩定。中央社記者王騰毅攝 108年11月6日

（中央社記者蔡芃敏台北6日電）主計總處今天發布10月消費者物價指數（CPI）年增0.39%，其中食物類漲幅1.65%最多，不過，蛋類價格創115個月來最大跌幅，抵銷部分漲幅。主計總處說，物價漲幅溫和，目前無通縮疑慮。

主計總處今天發布10月物價概況，10月CPI年增率0.39%，扣除蔬果、能源的核心CPI年增率為0.66%。主計總處專門委員邱淑純表示，主要是因水果、醫療、旅遊團費以及美容等價格上漲所致，不過，蛋類、燃氣、油料費等價格下跌，抵銷部分漲幅。

觀察7大類中變動較大者，以食物類年增1.65%最顯著，邱淑純說明，水果及蔬菜價格分別年增6.63%以及1.29%，雖然去年823水災影響蛋類供給，不過，蛋價因產量增加，使得價格走低，年減16.05%，創115個月來最大跌幅，抵銷漲幅。而交通及通訊類因油價、通訊費下跌，年減3.15%，創44個月來最大跌幅。

10月CPI較9月小漲0.03%，邱淑純表示，主要是因秋冬新裝上市加上水果價格上揚影響，不過，電價因夏月費率結束調降以及蔬菜量增價跌，抵銷部分漲幅。

另外，10月躉售物價指數（WPI）年減6.21%，創下46月以來最大跌幅，其中，以新台幣計價的出口物價年減6.07％，更創120個月、金融海嘯以來最大跌幅。

邱淑純說，受到美中貿易戰影響，農工原料價格持續下跌，加上新台幣兌美元匯率由貶轉升，讓新台幣計價跌幅更加顯著，導致WPI指數連續兩季走跌。

不過，她強調，目前美中貿易戰暫露曙光，負面因素可望和緩。雖然WPI為CPI領先指標，已經連續兩季走跌，但CPI、核心CPI年增率持續上升，從走勢來看溫和穩定，目前沒有通縮疑慮。（編輯：楊凱翔）1081106

行政院主計總處6日公布，10月消費者物價指數（CPI）較年增0.39%，主計總處指出，若扣除蔬菜水果，10月CPI僅漲0.17%。中央社記者王騰毅攝 108年11月6日