冠軍帽鐵人艾登領跑田中馬拉松 允再來台參賽

挪威三鐵選手艾登（中穿紅衣戴帽子）10日參加田中馬拉松活動，艾登為活動起跑鳴笛，也承諾等到東奧賽事結束，將再來台灣參加台灣的三鐵賽事。中央社記者吳哲豪彰化攝 108年11月10日

（中央社記者吳哲豪彰化10日電）挪威三鐵選手艾登今天早上為彰化田中馬拉松活動領跑，艾登透過翻譯說，在明年東奧三鐵的賽事結束，他會找時間再來台灣參加三鐵賽事，體驗在台灣比賽的感覺。

挪威三鐵選手艾登（Gustav Iden）昨天抵達台灣，先前往彰化埔鹽鄉順澤宮還願，並向神明祈求如果能在明年的東京奧運奪下金牌，將再回到順澤宮還願，而艾登今天早上參加彰化田中馬拉松活動，在彰化縣長王惠美等人陪同下，為田中馬拉松活動鳴笛領跑。

艾登一抵達田中馬松拉活動會場，立即吸引跑友們的注意，人人都拿出智慧型手機拍照。站在舞台上的艾登也以不太流利的中文喊「加油」，為跑者們加油打氣；艾登透過翻譯轉述說，他這次來台灣感受到台灣人的熱情，等到明年東奧的賽事結束，他會找時間再來台灣參加台灣的三鐵賽事，體驗在台灣比賽的感覺。

田中馬拉松賽事分為全馬組、半馬組以及健跑組3個組別，艾登和王惠美為全馬、半馬組賽事鳴笛，許多跑者在經過舞台時，熱情的向台上的艾登揮手致意，艾登也以中文大喊「加油加油」，祝福每名參加田中馬拉松的跑者都能拿下好成績。

挪威選手艾登日前參加法國尼斯鐵人三項世界錦標賽以3小時52分35秒成績奪冠軍，由於艾登衝線時頭戴的帽子以中文繡寫「埔鹽順澤宮」，順澤宮製作的帽子因而被稱為「冠軍帽」。（編輯：李亨山）1081110