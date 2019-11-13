一邊一國擬提名扁不分區立委 中選會：依法審查

一邊一國行動黨13日指出，擬提名前總統陳水扁擔任不分區立委候選人。（中央社檔案照片）

（中央社記者王淑芬高雄13日電）一邊一國行動黨今天指出，擬提名前總統陳水扁擔任不分區立委候選人。中選會表示，將依法進行審查；依公職人員選罷法規定，曾犯貪污罪並經判刑確定者，或曾遭判有期徒刑但尚未執行完畢者，皆不得登記為候選人。

一邊一國行動黨發言人陳昭姿透過Line群組徵詢外界有關擬提名扁為一邊一國行動黨的不分區立委的看法和意見。她指出，陳水扁是任內唯一公開主張「台灣中國，一邊一國」的總統，一邊一國黨員奉為精神領袖。

有網友認為要看中監的態度、也有人擔心害扁被抓回去關等，不過陳昭姿強調，陳水扁在2018年11月24日有外出排隊投票。

中監表示 ，僅負責陳水扁保外就醫，是否遵守相關規定事項，選務問題非屬於中監管轄範圍。

她說，身為黨發言人不認為陳水扁可以對他用心澆水灌溉的一邊一國行動黨說「不」，也不認為陳水扁可以對長期不離不棄他的支持者說「不」。

陳昭姿還說，褫奪公權是在服完刑之後起算，陳水扁目前是保外就醫狀態，沒有褫奪公權問題；提名陳水扁參選，不全然是法律問題，更是政治問題。一邊一國行動黨依創黨精神提名不分區立委，無論是政治性代表或專業領域代表，陳水扁都是不二人選。

中選會官員表示，目前尚未收到相關文件，不便就假設性問題回應，若屆時確實陳水扁名列不分區，將依法進行審查。

根據公職人員選罷法第26條規定，曾犯貪污罪並經判刑確定者，或曾遭判有期徒刑但尚未執行完畢者，皆不得登記為候選人。（編輯：黃世雅）1081113