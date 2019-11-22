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韓國瑜貸款購宅 農委會：台肥恐違法應對外說明
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台肥貸款韓國瑜購宅 農委會：恐違法要求查明

最新更新：2019/11/22 12:59
中國國民黨總統參選人韓國瑜（圖）曾向台肥借款購買豪宅惹議，農委會21日表示，台肥「R5無雙-日升月恆」貸款案恐有違公司法等疑慮。（中央社檔案照片）
中國國民黨總統參選人韓國瑜（圖）曾向台肥借款購買豪宅惹議，農委會21日表示，台肥「R5無雙-日升月恆」貸款案恐有違公司法等疑慮。（中央社檔案照片）

（中央社記者楊淑閔台北22日電）中國國民黨總統參選人韓國瑜曾向台肥借款買豪宅惹議，農委會今天表示，台肥「R5無雙-日升月恆」貸款案恐有違公司法等疑慮，25日官股董事將提案查明，並由台肥對外說明。

做為台灣肥料股份有限公司大股東的行政院農業委員會發布新聞稿表示，20日收到台肥書面報告「R5無雙-日升月恆」建案貸款案，但審視後認為台肥民國103年到104年間自行認定與受買人簽定「房屋土地預訂買賣合約書」條款無效，並簽署長期分期付款協議書，恐違公司法、證券交易法、「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」及「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」等相關規定。

農委會說，將由農委會派任的台肥公股董事於25日召開的董事會議提案查明，並責由台肥對外說明，向公司股東、投資人及社會大眾交代。

壹週刊報導，韓國瑜擔任台北農產運銷股份有限公司總經理前一年大手筆下訂一戶台北市南港區豪宅，總價達新台幣7200萬元；民主進步黨籍立法委員林俊憲說，韓國瑜要求台肥借款2成房價，分20年償還。（編輯：李明宗）1081122

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