房產爭議未歇 韓國瑜稱無人監督執政黨

（中央社記者余祥台中22日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天走訪台中，一早針對房產爭議在臉書發文說「不知道蔡總統這輩子在國內外住過的房子長什麼樣子」；在與企業界座談時更批政府稱台商回台投資7000億元結果是零，實在太誇張。

韓國瑜傾聽之旅走訪台中，第一站與企業界座談，他表示，政府一天到晚說台商回台投資7000億元，但調查結果是零，實在太誇張。

針對業界提出的問題，韓國瑜國政顧問團副總召杜紫軍一一回應，杜紫軍說，韓國瑜關心中小企業的輔導和發展，未來規劃設立「庶民經濟發展基金」，組專業團隊協助中小企業發展。

至於勞動條件部分，多名業者反應一例一休的問題，杜紫軍表示，現在的制度太過僵化，韓國瑜主張，員工只要週休二日即可，至於休假要怎麼休，可以由勞資協商。

韓國瑜也承諾，一例一休一定會改，他日前參拜廟宇，連廟方的方丈也告訴他一定要改一例一休，讓他嚇了一跳，原來是有很多信徒開素食餐廳說經營不下去。

韓國瑜說，「企業有活力，台灣就有活力；企業有搞頭，台灣就有搞頭」，企業賺不到錢是國家的國安危機，提供好的投資與經營環境是國家的責任，他期許政府要成為企業最好朋友，一起成長，不能當企業的絆腳石，妨礙企業往前衝。

「我是重商主義者」，韓國瑜說，一定要讓企業生意欣欣向榮，政府收得到稅收，才能辦好教育和照顧弱勢。

此外，對於房產爭議延燒，韓國瑜今天在臉書上表示，這幾天又被造謠說他多了一間房子，「不知道蔡總統這輩子在國內外住過的房子又是長什麼樣子呢？請問，大家今天監督執政黨了嗎？」（編輯：林淑媛）1081122