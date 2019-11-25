拋遷都議題 宋楚瑜：若當選政治中心遷到中台灣

親民黨總統參選人宋楚瑜25日拋出政治中心遷到中台灣、經濟中心放在台北的議題。中央社記者施宗暉攝 108年11月25日

（中央社記者郭建伸台北25日電）親民黨總統參選人宋楚瑜今天拋出遷都議題，表示政治中心遷到中台灣，經濟中心放在台北，南部、東部則發展成休閒及長照退休居住的地方，並說政治人物到中部可感受到空汙嚴重性。

宋楚瑜表示，他這段時間在籌劃執政後要做的事情，日後會提出施政計畫，內容是台灣要均衡發展，把政治中心遷到中台灣，經濟中心放在台北，南部、東部則發展成休閒及長照退休居住的地方。

宋楚瑜說，他與「可能進政府工作的同仁」磋商相關計畫；他最近與很多人選見面，他會在適當時機向外界報告，執政團隊將是大聯合政府，並走內閣制方向。

媒體追問，是要遷都台中或中興新村嗎？宋楚瑜強調是中台灣，指他在過去兩次選舉就提出類似構想，並非突然冒出；台灣中部現在面臨很嚴重的空汙問題，強調透過政治人物到中部，可反映老百姓憂慮的空汙問題。

宋楚瑜以北京為例，現在空汙解決很多，因為大人物都在北京有直接感受，「升斗小民的命難道就不值錢嗎？」（編輯：蘇志宗）1081125