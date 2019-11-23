宋楚瑜批藍綠 有信心選情超越過去表現

（中央社記者郭建伸台北23日電）親民黨總統參選人宋楚瑜接受專訪砲轟藍綠，強調他這次向第三勢力借東風，有信心選情超過過去表現。被問到前總統陳水扁特赦議題，他沒正面回應，但主張扁案不應由單一普通法官處理，且「怎麼能把前總統關在一個這麼小的房間」。

宋楚瑜接受東森財經台「楷道論政」節目專訪，談及跟第三勢力合作，他表示這次參選不只用親民黨自身力量，也向第三勢力借東風，包含副總統參選人余湘、不分區立委名單中也有聯電榮譽副董事長宣明智、鴻海創辦人郭台銘推薦的兩位人選等，對自己的選情有信心會超越過去表現。

宋楚瑜在蔡總統任內曾擔任過兩次APEC特使，他說，很肯定總統蔡英文「溫情主義」的人格特質，很愛護老朋友，但促轉會的「東廠」風波和私菸案都沒處理好。

宋楚瑜表示，2016年總統大選辯論時，他曾說希望民進黨不要國民黨化，但民進黨現在「比國民黨還要國民黨」，「另外一個黨，比共產黨還共產黨」。

談及陳水扁特赦問題，宋楚瑜沒有正面回答，但表示前總統馬英九在處理扁案時，他曾向一位與馬英九很好的國師級人物建議，應該成立法官團來處理，而不是單一普通法官。

宋楚瑜說，世界各國起訴前總統的經驗有韓國、秘魯，也都是成立法官團，而非隨便抽籤找一個人來處理。

宋楚瑜直言，陳水扁畢竟擔任過總統，「怎麼能把前總統關在一個這麼小的房間，還配另一個犯人跟他住一起？」（編輯：鄭雪文）1081123