中國創新向心夫婦涉違國安法 移送北檢複訊

（中央社記者林長順台北25日電）自稱中國間諜的男子王立強日前指控香港中國創新投資公司主席向心吸納他做間諜。調查局昨天在桃園機場攔下欲出境的向心、龔青夫婦，今天晚間將2人移送台北地檢署複訊。

據了解，調查局偵辦此案保密到家，直到晚間8時許才以電話聯繫北檢，隨後等向心夫婦看完筆錄後，晚間9時20分許依違反國家安全法將2人移送北檢。

為避開北檢門口的大批媒體，調查局將向心夫婦送到台北市信義路一段北檢第五辦公室，也就是前特偵組所在地偵訊。

中國創新投資有限公司今天發布公告指出，收到向心和龔青的通知，稱他們在台北桃園機場離境時，收到台灣法務部調查局桃園市調查處發出通知書，要求配合調查，向心和龔青已聘請台灣律師提供協助。

中國創新投資表示，向心和龔青對新聞報導所曝事項根本一無所知，王立強從來不曾是該集團的員工，新聞報導所述事項全為虛構和偽造。

自稱中國間諜的王立強向外媒指出，2014年他到香港進入中國創新投資公司任職，不久就發現這不是一家普通的企業。向心於2015年要王立強教他的妻子畫油畫，王立強便逐漸打入這家公司的核心。向心告訴王立強，他1993年到香港來從事情報工作。

王立強直指，總部位在香港德輔道西的中國創新投資是在中國人民解放軍總參謀部之下成立，為的是「滲透香港的金融市場並蒐集軍事情報」。

他並稱，中國創新投資在台灣媒體業投下經費，與電視台建立秘密的聯盟，讓中國可以控制這些媒體，遂行新聞檢查。（編輯：李錫璋）1081125