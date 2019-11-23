投誠共諜站出來 挺港台人權與民主之戰

中國間諜王立強（音譯）在澳洲向媒體披露的內容，為台灣2020年大選投下一顆震撼彈。（圖取自世紀報網頁theage.com.au）

（中央社台北23日電）中國間諜王立強（音譯）在澳洲向媒體披露的內容，為台灣2020年大選投下一顆震撼彈，根據他自己在媒體上的說法，他希望自己的公開發言能激勵香港與台灣的人權與民主之戰。

除了「世紀報」（The Age）等媒體今天的報導，澳洲電視60分鐘節目週日並將播出對王立強的專訪。

根據澳洲墨爾本（Melbourne）每日發行的「世紀報」（The Age）報導，王立強並未透露他向澳洲安全情報組織（Australian Security Intelligence Organisation, ASIO）提供什麼情報，只說願意幫助澳洲政府瞭解中國的情報體系。美國中央情報局前分析師馬提斯（Peter Mattis）說，王立強非常勇敢，提供的資訊沒有前例而且很有價值。

報導說，在此之前，投誠者人數很少，而且都保持緘默。馬提斯也說，27歲的王立強似乎是情報官員的手下。根據美國反情報評估報告，中國諜報系統利用這類人以外交官、記者、學界人士或商人身分為掩護，進行「偵測、評估、鎖定目標以及資源的蒐集與運用」等任務。

據世紀報報導，2018年台灣的九合一選舉讓北京有個機會挑戰總統蔡英文的政府。王立強在選前協助領導一項大規模行動，最終目的是要讓蔡英文下台，換一個親北京的候選人當台灣的總統。

報導引述王立強的話說：「對台工作是我們最重要的工作，要滲透到媒體、廟宇和草根組織。」

他幫助中國情報機構建立主要由大學生組成的網軍，以影響政治辯論與候選人的選情。

他說：「我們在台灣有很多據點，包括餐廳與科技公司，都是由我們買下或以經費支持。」他說，如果網軍想要攻擊某人，可以從香港使用假的IP地址，用反民主的訊息馬上癱瘓他們的臉書。

他說，中國情報機構成立的幌子公司中國創新投資在台灣媒體業投下經費，與電視台建立秘密的聯盟，讓中國可以控制這些媒體，遂行新聞檢查。他有關中國收買或支持台灣親中媒體的說法，印證了台灣各界由來已久的印象及相關媒體報導。

九合一選舉過後，王立強被賦予新的任務：干預2020年的台灣總統大選。為執行這項任務，他領到一本南韓護照，上面的照片是他的，但姓名和身分是別人的。要進行這次任務，他得跟台灣的黑道合作，他擔心會因此遭到台灣的反情報單位逮捕。

他以需要探望一歲多的兒子為由，在今年4月23日飛抵雪梨，5月接到前往台灣的指令，也就是在這時候，他下定決心向澳洲投誠。據報導，他在抵達澳洲時就知道，他不會再回福建故鄉，也無法再看到父母。他的妻子米亞（Mia）在雪梨唸書，2017年11月為他生下頭一胎。

王立強生於中產階級家庭，跟妻子兩家人都是共產黨員，王父是個地方上的共黨幹部。

據報導，王立強在安徽財經大學主修藝術，後來在一名大學高層主管的推荐下，在2014年到香港進入中國創新投資公司任職，之後不久就發現這不是一家普通的企業。

報導說，2015年，中國創新投資執行長向心要王立強教他的妻子畫油畫，王便逐漸打入這家公司的核心。向心告訴王立強，他1993年到香港來搞情報。王立強說，總部位在德輔道西的中國創新投資在中國人民解放軍總參謀部之下成立，為的是「滲透香港的金融市場並蒐集軍事情報」。

王立強說，他曾參與2015年銅鑼灣書店5名股東和員工被綁架到中國大陸的事件，並說這項行動是由中國創新投資的人員策畫督導。

報導引述他的話說，這次事件讓他感到害怕。他說，他意識到「中國什麼事都做得出來，因此我在香港感到相當害怕」。

他說，他決定挑戰中國政府與龐大的情報體系，像是螞蟻挑戰大象，但他說，至少他的兒子有朝一日會瞭解父親曾為重要的事情挺身而出。

世紀報說，西方安全官員認為王立強的說法可信。1081123