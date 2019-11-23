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澳洲媒體披露一名聲稱理想幻滅的中國間諜王立強，已向澳洲當局和盤托出中國軍情單位直接干擾香港、台灣政壇的細節，其中包括砸2億美元（約新台幣60億元）投資台灣電視圈。
中國間諜滲透台灣干擾選舉
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中國間諜滲透台灣干擾選舉4/7

國安人士：中國滲透無孔不入 台與國際合作防堵

最新更新：2019/11/23 17:59
澳洲媒體報導，中國間諜自陳滲透台灣，企圖干預選舉。國安人士23日指出，中國對台灣的滲透無孔不入，涵蓋的層面廣泛。圖為支持兩岸統一民眾在台北市街頭揮舞五星旗。（中央社檔案照片）
澳洲媒體報導，中國間諜自陳滲透台灣，企圖干預選舉。國安人士23日指出，中國對台灣的滲透無孔不入，涵蓋的層面廣泛。圖為支持兩岸統一民眾在台北市街頭揮舞五星旗。（中央社檔案照片）

（中央社記者溫貴香台北23日電）澳洲媒體報導，中國間諜自陳滲透台灣，企圖干預選舉。國安人士今天指出，中國對台灣的滲透無孔不入，涵蓋的層面廣泛。政府一直以來都透過國際間合作機制，也與國際間理念相同國家進行情報交換與合作。

澳洲媒體報導，一名坦言在香港、台灣及澳洲涉及間諜行動的中國叛逃者，提供有關中國政治干預的資料給澳洲，並尋求政治庇護。據稱他以假身分滲透台灣，企圖干預選舉。「紐約時報」也報導，中國間諜透露干擾港台的手段，手段包括買下媒體頭版、滲透大學校園、匯集捐款給屬意的候選人、設立數千個社群媒體帳號攻擊台灣執政黨等。

國安人士晚間受訪表示，中國介入他國選舉，進行滲透的類似狀況不僅發生在台灣，包括美國、歐盟、紐西蘭、澳洲等諸多民主國家，都面臨相關的情事。

他表示，台灣更是首當其衝，中國對台灣的滲透無孔不入，涵蓋的層面更為廣泛。

國安人士進一步說明，政府一直以來都透過國際間合作機制，也與國際間理念相同國家進行情報交換與合作進行掌握，而就外媒對本案揭露的部分，目前就已得到的訊息，像是人員身分、相關樣態、相關事實跡證，政府相關單位都透過國際合作，持續深入了解調查。

該人士表示，這幾年，國際社會的許多國家，也紛紛從立法體系進行全面防禦，例如：澳洲完成「反外國干預法」，歐盟也剛剛通過針對性極高的外資審查機制等。

台灣方面，國安人士指出，過去這段期間，立法院完成「國安五法」，一步一步具體建構「民主防護網」，政府正在持續強化國家安全，從立法、行政雙管齊下，用更堅實的法律基礎，更強化的執法、更緊密的國際合作，維護國家利益、保障國家安全。

至於中共代理人法修法部分，國安人士表示，由於中國積極對台灣各角落進行滲透，因此，才著手思考並進行反滲透的相關立法，讓政府相關單位有法律基礎可進行執法。在法案討論過程中，確實有很多不同的意見。（編輯：謝佳珍）1081123

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