韓國瑜：若拿共產黨一塊錢 退出總統選舉

媒體報導，中國間諜稱去年捐給韓國瑜陣營280萬美元，國民黨總統參選人韓國瑜（右）23日在台中輔選時說，若去年高雄市長選舉有拿共產黨一塊錢，他辭去高雄市長；今年總統大選若有拿一塊錢，立刻退出總統選舉。中央社記者余祥攝 108年11月23日

（中央社記者余祥台中23日電）有媒體報導，中國間諜稱去年捐給韓國瑜陣營2000萬人民幣，國民黨總統參選人韓國瑜今天嚴正澄清，若去年高雄市長選舉有拿共產黨一塊錢，他辭去高雄市長；今年總統大選若有拿一塊錢，立刻退出總統選舉。

「紐約時報」報導，向澳洲投誠的中國間諜透露中國干擾港台的手段，包括買下媒體頭版、滲透大學校園、匯集捐款給屬意的候選人、設立數千個社群媒體帳號攻擊台灣執政黨等。

韓國瑜今天走訪台中，下午參拜大雅永興宮並為立委參選人楊瓊瓔輔選。

韓國瑜接受媒體聯訪時表示，若中共有介入中華民國選舉，會從2019年才開始嗎，若過去有，為何2016年國民黨總統參選人朱立倫會慘敗300多萬票。

韓國瑜指出，2018年縣市長選舉時，國安局、調查局也宣稱，有境外勢力介入台灣縣市長選舉，但到現在過了一年多還沒有抓到，不是能力太差，抓不到人，就是心態有問題，故意製造狼來了的假象。

他表示，現在又冒出共諜案，又有中國支持台灣某些特定候選人，又指著韓國瑜，中國共諜說2018年共產黨拿2000萬人民幣給韓國瑜，就是要讓大家去想，韓國瑜是黑道、菜蟲、喝酒、玩女人、炒房地產，現在又拿共產黨錢。

韓國瑜說，這是假造的第2顆核彈爆炸，2018年高雄市長選舉，不要說2000萬人民幣，若有拿一塊錢，就辭掉高雄市長；今年總統大選，若有拿共產黨一塊錢，立刻退出總統選舉。

韓國瑜說，參選總統要對中華民國憲法和國民負責，對岸沒有放棄武力犯台，怎麼可以背叛中華民國。

他也盼這位中國間諜立刻來台，直接拿出證據指控，不要人躲在澳洲，找一個媒體報告完畢，再轉載到台灣，這個作法已經嚴重影響總統、立委大選。

他也呼籲，國家安全局、調查局等司法單位立刻專案調查，必要時去澳洲查，不要一到選舉，就讓這種抹黑、造謠、中傷扭曲的事情一而再、再而三在台灣上演。

韓國瑜強調，現在執政黨是民進黨，總統是蔡英文，誰執政誰被監督，但現在90%的媒體不敢監督總統，只監督在野黨，若中國有用媒體幫助韓國瑜，他會被打成又老又黑又瘦嗎，他被抹黑到什麼程度，大家都很清楚。

韓國瑜最後表示，民進黨應拿出3年執政的成績，拜託人民投票，不能拿不出成績單，用抹黑、抹紅手段獲得選票，這是不對的，有違民主價值。

至於總統蔡英文昨天提育兒津貼，未來4年每個月加碼到5000元，1年60000元，韓國瑜說，與他提出的政策相似。

韓國瑜說，樂見蔡總統學習他們的政策，只要能幫助台灣、解決少子化的問題，他們都樂觀其成。（編輯：鄭雪文）1081123