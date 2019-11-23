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韓國瑜上午台中輔選 與盧秀燕同場未同台

最新更新：2019/11/23 13:16

（中央社記者余祥台中23日電）國民黨總統參選人韓國瑜傾聽之旅今天走訪台中，出席7位立委參選人競選總部成立活動，互相拉抬選情；不過，上午4場活動，台中市長盧秀燕與韓國瑜行程錯開，同場不同台。

韓國瑜昨天、今天走訪台中，外界關注是否將與盧秀燕合體。

今天上午一連4場立委參選人李中、黃馨慧、顏寬恒、林佳新競選總部成立活動，盧秀燕都比韓國瑜早到，並在韓國瑜抵達前離開，兩人並未碰面。

地方人士日前表示，盧秀燕已經允諾接任韓國瑜台中競選總部主委，原訂23日是競總成立的時間，但因今天也有很多立委參選人競選總部成立，為避免失焦，台中競總延後成立。

今天多場立委參選人總部成立活動，韓國瑜和盧秀燕皆有受邀，基層原本期待兩人會在多個行程中同台，但上午4場活動兩人都未能同台。地方人士解釋說，因為盧秀燕行程安排也很緊湊，時間很趕，兩人下午仍可望在最後一場江啟臣競總成立活動上同台。

韓國瑜下午將繼續為立委參選人莊子富、黃仁、江啟臣站台，也將參拜大雅永興宮，並出席全國公教軍警消中部地區挺韓國瑜後援聯合大會；晚間將到彰化，出席農漁水利會後援會成立活動及黨慶活動，可望與國民黨主席吳敦義同台。（編輯：郭萍英）1081123

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