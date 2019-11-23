中國間諜澳洲投誠 王定宇籲國際合作抓在台共諜

（中央社記者張榮祥台南23日電）一名在香港、台灣及澳洲涉間諜行動的中國叛逃者向澳洲尋求政治庇護，立法院外交及國防委員會召委王定宇今天要求國安單位啟動國際合作，了解台灣共諜布建，將共諜繩之於法。

法新社引用澳洲第9頻道新聞網（Nine Network）旗下媒體指出，叛逃的中國間諜名為王立強（Wang William Liqiang，音譯），已把在香港的中國資深軍事情報官員身分資訊交給澳洲反間諜機構。

王定宇指出，共諜向澳洲情報單位投誠後，證詞讓大家震驚，台灣雖知道中共滲透及企圖影響台灣民主運作，但這是第一名中共情報人員在澳大利亞投誠並透露資訊。

他進一步呼籲，台灣紅媒及部分政黨已被中共利用各種方法控制，國安單位應該啟動國際合作，用最大努力向這名曾派駐台灣的共諜了解台灣共諜布建的諜報狀況，將共諜繩之於法。

王定宇也提到，國民黨不分區立委名單又紅又統，有些媒體更成了北京傳聲筒，若國民黨毫不改變撤換，民眾是無法消除疑慮的，人民2020年也就必須用選票捍衛台灣民主生活方式，讓自由民主選擇權一代傳一代。而國民黨若不下架這些不分區委員，人民就用選票下架這樣的紅統政黨，否則對自己子孫很難交代。（編輯：洪學廣）1081123