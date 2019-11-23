更多編輯台推薦新聞：
早安世界》蘭嶼祕密貯存核廢料25年 將加發逾25億元補償
早報

早安世界》蘭嶼祕密貯存核廢料25年 將加發逾25億元補償

2020立委選舉 各黨不分區提名人一覽
政治

2020立委選舉 各黨不分區提名人一覽

專題／圖解香港區議會選舉 光復香港轉為投票競爭
兩岸

專題／圖解香港區議會選舉 光復香港轉為投票競爭

香港反送中局勢一次看
專題

香港反送中局勢一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

與郭台銘見面 吳敦義：拜託他幫忙韓國瑜

最新更新：2019/11/23 12:37

（中央社記者劉冠廷台北23日電）鴻海創辦人郭台銘昨天證實日前曾與國民黨主席吳敦義見面。吳敦義今天說，他在友人的建議下與郭台銘見面，他請郭台銘幫忙國民黨總統參選人韓國瑜和區域立委參選人，郭台銘表示願意考慮。

有政論節目提及，吳敦義在11月初與郭台銘見面，甚至提到黨主席選舉事項。郭台銘昨天晚間受訪時證實，透過共同友人安排，他確實曾與吳敦義見過面，談的是立委輔選事宜；但對於被指兩人談及黨主席選舉事項，他說，外界說法完全子虛烏有，報導見面的時間、談話內容不對，因此不評論。

國民黨立委參選人林國春今天在新北市板橋區舉辦競選總部成立大會，包括吳敦義、郭台銘、前新北市長朱立倫、新北市長侯友宜、國民黨中央委員連勝文皆到場站台。吳敦義受訪時，證實日前曾與郭台銘見面。

吳敦義表示，他的好朋友、彰化同鄉總會長洪村騫有一天聯繫他，認為郭台銘是堅定的中華民國派，幾個月前也已宣布不會參選總統，是否能碰個面，拜託郭台銘支持韓國瑜及國民黨的立委參選人，因此就在土城與郭台銘碰面，談了大概一個多小時。

兩人談了什麼，吳敦義說，由於郭台銘是中華民國派，對中華民國忠貞，而這次大選是中華民國與台獨決戰的關頭，因此他一再拜託郭台銘能夠支持韓國瑜，讓韓國瑜能夠當選總統，同時國民黨區域立委參選人方面，若是方便，也幫忙一下。郭台銘表示願意考慮看看。

媒體追問，是否有談到黨主席的部分，吳敦義說，通通沒有談過，連一個字都沒有；對於媒體報導，時間、內容通通都不對。

吳敦義今天上午陸續到林國春、國民黨新北市立委參選人林金結及台北市立委參選人汪志冰等人總部成立大會站台，外傳郭台銘稱林金結不會當選，吳敦義表示，可能是郭台銘估計不太正確，對基層狀況不太清楚，也許誤判也說不定；只要同心協力，看起來林金結當選的機率很高。

此外，有媒體詢問，外傳不分區名單被北京綁架等傳聞，吳敦義表示，國民黨不分區立委名單是經過兩次中常會修正通過，之後召開中央委員全體會議，聆聽政見後，經由中央委員投票通過，完全公正公開公平，跟北京沒有任何關係。（編輯：郭萍英）1081123

延伸閱讀
吳敦義：不重蹈2016覆轍 郭台銘若參選正當性弱郭柯王同框 吳敦義：3人沒談政治和選舉有智慧吳郭本週難會面 國民黨：努力協調

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報