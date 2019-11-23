與郭台銘見面 吳敦義：拜託他幫忙韓國瑜

（中央社記者劉冠廷台北23日電）鴻海創辦人郭台銘昨天證實日前曾與國民黨主席吳敦義見面。吳敦義今天說，他在友人的建議下與郭台銘見面，他請郭台銘幫忙國民黨總統參選人韓國瑜和區域立委參選人，郭台銘表示願意考慮。

有政論節目提及，吳敦義在11月初與郭台銘見面，甚至提到黨主席選舉事項。郭台銘昨天晚間受訪時證實，透過共同友人安排，他確實曾與吳敦義見過面，談的是立委輔選事宜；但對於被指兩人談及黨主席選舉事項，他說，外界說法完全子虛烏有，報導見面的時間、談話內容不對，因此不評論。

國民黨立委參選人林國春今天在新北市板橋區舉辦競選總部成立大會，包括吳敦義、郭台銘、前新北市長朱立倫、新北市長侯友宜、國民黨中央委員連勝文皆到場站台。吳敦義受訪時，證實日前曾與郭台銘見面。

吳敦義表示，他的好朋友、彰化同鄉總會長洪村騫有一天聯繫他，認為郭台銘是堅定的中華民國派，幾個月前也已宣布不會參選總統，是否能碰個面，拜託郭台銘支持韓國瑜及國民黨的立委參選人，因此就在土城與郭台銘碰面，談了大概一個多小時。

兩人談了什麼，吳敦義說，由於郭台銘是中華民國派，對中華民國忠貞，而這次大選是中華民國與台獨決戰的關頭，因此他一再拜託郭台銘能夠支持韓國瑜，讓韓國瑜能夠當選總統，同時國民黨區域立委參選人方面，若是方便，也幫忙一下。郭台銘表示願意考慮看看。

媒體追問，是否有談到黨主席的部分，吳敦義說，通通沒有談過，連一個字都沒有；對於媒體報導，時間、內容通通都不對。

吳敦義今天上午陸續到林國春、國民黨新北市立委參選人林金結及台北市立委參選人汪志冰等人總部成立大會站台，外傳郭台銘稱林金結不會當選，吳敦義表示，可能是郭台銘估計不太正確，對基層狀況不太清楚，也許誤判也說不定；只要同心協力，看起來林金結當選的機率很高。

此外，有媒體詢問，外傳不分區名單被北京綁架等傳聞，吳敦義表示，國民黨不分區立委名單是經過兩次中常會修正通過，之後召開中央委員全體會議，聆聽政見後，經由中央委員投票通過，完全公正公開公平，跟北京沒有任何關係。（編輯：郭萍英）1081123