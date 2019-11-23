民進黨團推反滲透法 29日拚逕付二讀

（中央社記者溫貴香台北23日電）民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，民進黨團決定提出反滲透法草案，預計25日召開記者會說明，28日舉辦公聽會，29日立法院會中提出逕付二讀。

澳洲媒體報導，中國間諜自陳滲透台灣，企圖干預選舉。國安人士今天指出，中國對台灣的滲透無孔不入，涵蓋的層面廣泛。政府一直以來都透過國際間合作機制，也與國際間理念相同國家進行情報交換與合作。

柯建銘晚間受訪表示，國安五法通過後，總統蔡英文拋出中共代理人修法問題，民進黨團、陸委會等相關單位立即展開討論，當時有人拋出制定管理專法、境外勢力影響透明法、反境外敵對勢力併吞滲透法等版本，對於制定管理專法或法案名稱，黨團內部一直有不同看法。

他表示，對於修法問題，黨團內部沒有停止討論，只是不能對外說明，避免造成總預算或軍購預算審查通過節外生枝。

柯建銘指出，22日立法院會通過新式戰機採購特別預算案後，其實版本也已經定稿，民進黨立法院黨團書記長李俊俋才對外說，中共代理人法案已排定下週舉辦公聽會。

柯建銘表示，民進黨團將於25日正式提出反滲透法草案，全部條文11條，並規定法案公布後實施，補足國安五法條文不足之處，與國安五法不會有扞格。

他說，總統蔡英文昨天提及中國在台灣每個角落都試圖滲透，國會思考一套反滲透的法律，讓各機關處理有個基礎，今天又傳出中國間諜投誠澳洲，指稱干預台灣九合一選舉，更加印證過去中國對台灣的滲透、介入媒體等情事。

柯建銘說，反滲透法草案這個會期能否順利完成三讀，就看國民黨立法院黨團態度，這個草案比現在立法院所有的相關草案還可行。（編輯：謝佳珍）1081123