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被指控收受中國資金 中天中視TVBS聲明駁斥

最新更新：2019/11/23 19:44

（中央社記者陳秉弘台北23日電）中天電視、中視和TVBS今天傍晚發出聲明，表示受到指控收受中國共產黨資金、透過新聞影響台灣選情為不實，要求報導媒體更正，並保留法律追訴權。

一名中國人對澳洲媒體提供有關資料，證實中國以間諜手段透過台灣媒體意圖影響明年台灣選舉。台灣媒體今天也報導該訊息，並點名台灣多家媒體，包括平面媒體及電視台，中天電視、中視和TVBS都在名單之中。

法新社今天引用澳洲第九頻道新聞網（Nine Network）旗下媒體指出，叛逃者名為王立強（Wang William Liqiang，音譯），已把在香港的中國資深軍事情報官員身分資訊交給澳洲反間諜機構，還提供這些官員如何在香港、台灣、澳洲籌資及領導活動等細節。

中天電視駁斥接受中共資助，表示中天電視在台灣依法經營，也接受主管機關的監督，並沒有收受來路不明的金錢，中天電視也強調，「歷年財報均接受會計師嚴格審核，絕無不法」，並且聲明將保留法律追訴權，也要求刊載媒體立刻更正。

中視則發出聲明表示，從未收受不當金錢，要求刊載媒體更正道歉，也將保留法律追訴之權利。

TVBS回應，他們秉持媒體公正中立原則，未收受報導所稱之不當資金。TVBS嚴正駁斥不實指控，並保留法律追訴權。（編輯：葉俐緯）1081123

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