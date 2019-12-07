大選電視辯論喬不攏 蔡韓陣營先交鋒

距離總統大選投票只剩下一個多月，電視辯論會迄今未能敲定，總統蔡英文（左）和國民黨總統參選人韓國瑜（右）陣營，7日隔空叫陣，韓營質疑蔡總統只敢在親綠媒體辯論場上辯論，蔡營則反擊不要以貼媒體標籤作為迴避的藉口。（中央社檔案照片）

（中央社記者溫貴香台北7日電）距離總統大選投票只剩下一個多月，電視辯論會迄今未能敲定，爭取連任的總統蔡英文和國民黨總統參選人韓國瑜陣營，今天隔空叫陣，韓營質疑蔡總統只敢在親綠媒體辯論場上辯論，蔡營則反擊不要以貼媒體標籤作為迴避的藉口。

國民黨總統參選人韓國瑜電視辯論會協商代表、台北市議員羅智強下午在臉書發出聲明，質疑從沒見過一位總統只敢在親綠媒體主辦的辯論場上辯論，而要破壞2004年到2012年總統辯論由公視主辦的民主慣例。

他也批評蔡總統之前一直拒絕和韓國瑜辯論，等到12月5日他代表韓國瑜到公視遞交同意書後，三立才「忽然」宣稱蔡英文10月就簽辯論同意書給三立，一份同意書神隱2個月忽然現身，真的是10月簽還是臨時簽。

羅智強說，蔡總統這種執意要由親綠媒體主辦辯論，什麼便宜都要佔盡的行為，和「卡神」何異。韓國瑜堅持捍衛總統辯論神聖的中立莊嚴性，只要是循12年慣例公視主辦，多少場都參加；但若蔡英文堅持要由三立主辦，韓陣營要求開放讓所有電視台加入主辦。

總統蔡英文競選連任辦公室發言人阮昭雄晚間回應表示，總統多次表達一定會參加，羅智強的「一直拒絕與韓國瑜辯論」，是令人遺憾的不實指控。

他說，無論是中選會主辦的電視政見發表會，媒體協同舉辦的電視辯論會，團隊的態度就是尊重這些單位的規劃安排，而總統與團隊的工作，就是全力準備。

阮昭雄表示，競選團隊在10月間接獲三立電視台邀請，考量4年前三立電視團隊與公視、四報一社合辦總統辯論會無論在收視、製播品質與相關事務安排上均為過去以來最佳，同意優先授權該公司循例辦理。後續媒體間的協調、整合則是尊重不介入，但期待相關的整合盡速進行。

他說，不清楚羅智強目前擔任韓國瑜競選團隊何職，也不了解羅智強胡亂為媒體貼上標籤的理由是為了爭取個人曝光，還是希望促成一場成功的總統大選辯論。

他提醒羅智強，去年高雄市長唯一的一場辯論會，就是選擇由三立舉辦，而該場辯論唯一爭議則是藍營造假「陳其邁戴耳機」、「護唇膏有問題」等不實訊息事件。

阮昭雄表示，期待韓國瑜勇敢面對這樣的民主過程，不要以貼媒體標籤的方式作為迴避辯論的藉口。包括4年前，歷來總統大選辯論的主辦單位都有四報一社等媒體參加，蔡總統以及她的競選團隊，都不曾以主辦辯論團隊中有不友善的媒體而拒絕參加，羅智強的操作應該適可而止。（編輯：郭萍英）1081207