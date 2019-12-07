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總統電視辯論會 韓陣營：公視主辦多少場都參加

最新更新：2019/12/07 15:21

（中央社記者王承中台北7日電）國民黨總統參選人韓國瑜電視辯論會協商代表、台北市議員羅智強今天表示，堅持捍衛電視辯論的中立莊嚴性，只要循慣例由公視主辦，多少場都參加。若總統蔡英文堅持要特定媒體主辦，韓陣營要求讓所有電視台加入主辦。

中央選舉委員會日前敲定3場總統候選人政見發表會時間，首場18日（週三）晚間7時舉行，由華視轉播。除政見發表會外，總統電視辯論會也是各界矚目焦點，蔡總統陣營推派民進黨立委李俊俋出任電視辯論會協商代表，親民黨則推出主席秘書魏志中，而韓陣營則由羅智強擔任。

羅智強告訴中央社記者，韓陣營方面，堅持捍衛總統候選人電視辯論的中立莊嚴性，只要是循12年慣例由公視主辦，多少場都參加。若蔡總統堅持要由三立主辦，韓陣營要求開放讓所有電視台加入主辦。

羅智強指出，從未見過一位總統只敢在親綠媒體主辦的辯論場上辯論，而要破壞2004年到2012年總統辯論由公視主辦的民主慣例。

羅智強表示，蔡總統之前一直拒絕和韓國瑜辯論，等到5日羅智強代表韓國瑜到公視遞交同意書後，三立才忽然宣稱蔡總統10月就簽辯論同意書給三立。他質疑，一份同意書神隱二個月忽然現身，真的是10月簽還是臨時簽。三立和蔡陣營配合，這樣的媒體主辦辯論，有任何公信力可言。（編輯：紀淑芳）1081207

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