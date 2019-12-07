2020總統電視辯論 蔡陣營拋三態度

（中央社記者溫貴香台北7日電）2020總統大選辯論會，蔡總統陣營推派民進黨立法院黨團書記長李俊俋出任辯論會協商代表，李俊俋說明蔡陣營三態度，包括辯論會一定要辦、辯論會的舉辦由媒體自行整合，只要媒體整合好，沒有場次的問題。

2020總統大選進入決戰關鍵期，中央選舉委員會日期敲定，3場總統政見發表會，首場18日（週三）晚間7時舉行，由華視轉播；第二場為25日（週三）下午2時，中視轉播；第三場在27日（週五）晚間7時，台視轉播。

除政見發表會，總統電視辯論會也是各界矚目焦點，民進黨立法院黨團幹事長、也是這次蔡營總統電視辯論會協商代表的李俊俋上午受訪表示，三立電視台在10月即向蔡陣營提出邀約，且已邀到四報一社共同參與，蔡營評估後已經簽署同意書。

李俊俋表示，昨天公共電視提出邀約，他也向公視說明，希望媒體自行整合，包括辯論日期、場次、辯論形式等等，不可能由總統候選人決定要哪一家、不要哪一家，目前TVBS也提了，民視也可能會提，因此，請媒體自行整合後再找各組候選人來談。

目前距離大選投票僅剩下一個多月，總統辯論會是否僅限一場？李俊俋表示，沒有場次的問題。

他進一步說，2016年總統電視辯論就是這種模式，由三立出面整合，台灣自從總統直選後，都有總統電視辯論會，這是民主的過程，透過辯論展現對國政優質的討論，這是很好的事情。

李俊俋說明蔡陣營三項態度，第一，電視政見辯論一定要辦，歷次總統大選也都有相關處理的經驗；第二，辯論會由哪家媒體餐與舉辦，不應該由總統候選人決定，希望媒體自行整合；第三，媒體整合成功後，再坐下來談辯論會相關細節。（編輯：紀淑芳）1081207