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5G頻譜競標銀彈大戰 首日標金達267.74億

最新更新：2019/12/10 17:34
5G頻譜第1日的10回合競標暫告一段落，5大電信業者積極搶攻3.5GHz，首日暫時標金達265.68億元，28GHz暫時得標為2.06億元，首日暫時總標金達267.74億元。（中央社檔案照片）
5G頻譜第1日的10回合競標暫告一段落，5大電信業者積極搶攻3.5GHz，首日暫時標金達265.68億元，28GHz暫時得標為2.06億元，首日暫時總標金達267.74億元。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳柏緯台北10日電）5G頻譜第1日的10回合競標暫告一段落，一如外界預期，5大電信業者積極搶攻3.5GHz，首日暫時標金達265.68億元，28GHz暫時得標為2.06億元，1800MHz則尚未有人出手。首日暫時總標金達267.74億元。

5G第一波釋照今天上午9時正式開跑，3.5GHz、28GHz、1800MHz三個標的的底價訂為新台幣300億元，國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳耀祥日前表示，將預計預算收入可達到440億元。

這次競標中，由於3.5GHz發展成熟、設備完整，因此被視為兵家必爭之地。然而這次競標僅釋出270MHz，在「僧多粥少」的狀況下，競標開始之前，市場就預料，這個頻譜勢必在5大電信業者間掀起一場銀彈大戰。

今天的競標結果確實反映出了市場的期待。

根據下午4時，第10回合的開標結果，3.5GHz所釋出的270MHz頻寬已經暫時全數標出，暫定的總標金為265.68億元。進一步分析今天10回合的競標走勢，3.5GHz在上午9點開始的第1回合就已經全數暫時標出，當時的標金為250.29億元。後續幾個回合，電信業者相互競價，因此逐步將標金拉高。此舉也顯示5大電信業者勢在必行的決心。

除了3.5GHz之外，高頻段的28GHz在今天的競標也暫時標出了200MHz，暫時得標金額為2.06億元。至於過去4G競標遺留下的1800MHz，今天乏人問津，無人投標。

今天結束後，總標金來到267.74億元，市場人士認為，5大電信業者在競標首日都持續觀望，因此投標的動作較為保守，不過接下來幾日的競標過程可望越來越「刺激」，標金的成長也會較為明顯。

NCC代理主委陳耀祥上午受訪時指出，NCC並沒有設定5G標金的上限，尊重參與競標業者的競價策略，但是站在NCC的立場確實希望標金合理，不要過高。他並進一步重申，希望能在兩週內看到競標成果。（編輯：楊凱翔）1081210

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