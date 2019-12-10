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首頁 / 產經

5G競標開跑 經長：產業已準備好

最新更新：2019/12/10 19:21
經濟部長沈榮津10日出席中華民國國際經濟合作協會第5屆第4次會員大會前受訪，表示看好台灣5G發展在智慧醫療、智慧生產、智慧展館等場域出現殺手級應用。中央社記者廖禹揚攝 108年12月10日
經濟部長沈榮津10日出席中華民國國際經濟合作協會第5屆第4次會員大會前受訪，表示看好台灣5G發展在智慧醫療、智慧生產、智慧展館等場域出現殺手級應用。中央社記者廖禹揚攝 108年12月10日

（中央社記者廖禹揚台北10日電）5G頻譜競標今天開跑，經濟部長沈榮津受訪表示，產業已經準備好，現在都是以國家隊在推動場域試煉，未來看好在智慧醫療、智慧生產、智慧展館等場域出現殺手級應用。

5G頻譜競標今天正式開跑，NCC表示，希望能在2週內看見競價結果。預期明年1月將完成5G釋照，明年下半年可望在台正式商轉。

面對即將到來的5G商機，經濟部長沈榮津今天出席中華民國國際經濟合作協會第5屆第4次會員大會前受訪表示，國內產業都已經準備好，且是以國家隊方式整合中下游業者做場域試煉，包括中華電信、遠傳、亞太等電信業者領軍團隊。

中華電信自2018年起陸續在台北流行音樂中心、南港展覽2館、林口新創園、故宮正館等場域布建5G實驗網路，今天更完成國內首座戶外5G small cell智慧路燈建置測試，沈榮津透露，中華電信目前也正就音樂會方案進行場域試煉，讓較遠座位的觀眾也能享有最前排的觀賞體驗。

至於在台北流行音樂中心的場域試煉，沈榮津表示，目前先採用beyond 4G技術，待明年5G設備面世再進行替換，預估明年第1季就能看到晶片等設備推出。

沈榮津看好5G未來在智慧醫療、智慧生產、智慧展館等領域出現殺手級應用，他指出，台灣與德國、芬蘭等國在智慧機械及5G通訊都有合作機會，包括與阿爾卡特（Alcatel-Lucent）、諾基亞（Nokia）等大廠合作，而台灣發展5G的兩大重點包括小型基站及相關應用，尤其是相關應用一定要在台灣先有場域試煉後再走出去，應好好善用場域試煉的機會。（編輯：鄭雪文）1081210

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