退將羅文山案 台聯告發馬英九涉違政治獻金法
最新更新：2019/12/11 12:19
台灣團結聯盟質疑前總統馬英九接受中共政協委員許智明政治獻金資助總統選舉，11日由台聯文宣部主任潘厚勳（右）前往台北地檢署告發馬英九涉嫌違反政治獻金法。中央社記者蕭博文攝 108年12月11日
（中央社記者蕭博文台北11日電）台灣團結聯盟表示，退將羅文山涉收受中共全國政協委員許智明政治獻金資助總統選舉，質疑前總統馬英九涉嫌違反政治獻金法，今天由文宣部主任潘厚勳前往台北地檢署告發。
退役陸軍中將羅文山涉收受香港居民許智明政治獻金，日前遭台北地方法院判處2年半徒刑。判決指出，羅文山在民國97年、99年及101年間，共接受許智明等人4筆、約新台幣1000萬元捐獻給黃埔四海同心會的政治獻金，助馬英九選舉。
據判決書所載，許智明不僅是多家公司主席，還是中共全國政協委員。
潘厚勳在北檢前表示，羅文山曾任國民黨中常委、黨營事業欣隆瓦斯董事長，擔任黃埔四海同心會會長期間，收受許智明千萬元政治獻金，並於兩次總統大選為馬英九刊登競選廣告，而許智明就是政治獻金法禁止收取政治獻金的對象。
潘厚勳說，國民黨總統大選直接或間接違法收受中共政協委員海外政治獻金，還讓許智明進總統府表示感謝，質疑馬英九和當時的府方高層敢說不知道這個捐款嗎？
台聯法律顧問曾勁元則表示，馬英九法律常識不足，竟透過羅文山收受中共政協委員政治獻金刊登競選廣告，涉嫌違反政治獻金法。（編輯：李錫璋）1081211