退將羅文山案 台聯告發馬英九涉違政治獻金法

（中央社記者蕭博文台北11日電）台灣團結聯盟表示，退將羅文山涉收受中共全國政協委員許智明政治獻金資助總統選舉，質疑前總統馬英九涉嫌違反政治獻金法，今天由文宣部主任潘厚勳前往台北地檢署告發。

退役陸軍中將羅文山涉收受香港居民許智明政治獻金，日前遭台北地方法院判處2年半徒刑。判決指出，羅文山在民國97年、99年及101年間，共接受許智明等人4筆、約新台幣1000萬元捐獻給黃埔四海同心會的政治獻金，助馬英九選舉。

據判決書所載，許智明不僅是多家公司主席，還是中共全國政協委員。

潘厚勳在北檢前表示，羅文山曾任國民黨中常委、黨營事業欣隆瓦斯董事長，擔任黃埔四海同心會會長期間，收受許智明千萬元政治獻金，並於兩次總統大選為馬英九刊登競選廣告，而許智明就是政治獻金法禁止收取政治獻金的對象。

潘厚勳說，國民黨總統大選直接或間接違法收受中共政協委員海外政治獻金，還讓許智明進總統府表示感謝，質疑馬英九和當時的府方高層敢說不知道這個捐款嗎？

台聯法律顧問曾勁元則表示，馬英九法律常識不足，竟透過羅文山收受中共政協委員政治獻金刊登競選廣告，涉嫌違反政治獻金法。（編輯：李錫璋）1081211