馬英九：跟中共政協委員見面沒什麼了不起

前總統馬英九（前）10日與國民黨立委參選人林郁方體驗生存遊戲，並試射玩具步槍及手槍。中央社記者林長順攝 108年12月10日

（中央社記者林長順台北10日電）針對外界質疑曾與中共政協委員許智明會面一事，前總統馬英九今天表示，「我跟（中國）主席都見過面，跟政協委員見面並沒什麼了不起」。

馬英九今天與中國國民黨台北市第5選區（萬華、北中正）立委參選人林郁方體驗生存遊戲，並試射玩具步槍及手槍。他在活動結束後接受媒體聯訪時作上述表示。

退役陸軍中將羅文山涉嫌收受香港居民許智明政治獻金，日前遭台北地方法院判處2年半徒刑。判決指出，羅文山在民國97年、99年及101年間，共接受許智明等人4筆、約新台幣1000萬元捐獻給黃埔四海同心會的政治獻金，助馬英九選舉。

據判決書所載，許智明不僅是多家公司主席，還是中共全國政協委員。民進黨昨天召開記者會，要求馬英九交代清楚。

馬英九指出，「我跟（中國）主席都見過面了，跟政協委員見面並沒什麼了不起」，外界若對政治獻金有意見，他已向監察院誠實申報，可以去查，網路上都有。

對於接任國民黨總統參選人韓國瑜全國競選總部榮譽主委，馬英九表示，前新北市長朱立倫擔任競總主委，希望他來幫忙，無論是否有這個頭銜，剩下一個月了，他會全力幫忙韓國瑜及所有立委參選人。

媒體詢問目前台北市選情，馬英九說，台北市有些地方還是滿艱苦的，需要加油，只要能幫得上忙的，他會全力以赴。（編輯：李錫璋）1081210

前總統馬英九（前右）10日上午在國民黨立委參選人林郁方（前左）競選總部，體驗生存遊戲玩具槍射擊。中央社記者林俊耀攝 108年12月10日

前總統馬英九（圖）10日前往國民黨立委參選人林郁方競選總部，體驗生存遊戲。中央社記者林俊耀攝 108年12月10日