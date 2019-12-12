桃機工程涉貪污 桃檢起訴工程處長等15人

（中央社記者吳睿騏桃園12日電）負責二航廈擴建等工程的桃園國際機場公司工程處長林文楨，涉嫌以洩漏標案機密等方式多次向廠商強索回扣，桃園地檢署今天偵結，依違反貪污治罪條例等罪嫌，起訴林文楨等15人。

檢調表示，桃園國際機場第二航廈擴建工程在2016年間進行第一次變更設計案，當時的桃機公司工程處長、57歲的林文楨認為有利可圖，便指示助理吳姓工程師向負責的新亞建設公司索討回扣，更約好以工程費新台幣2億600萬元的3%，取整數600萬元，並約好以吳姓工程師為收取回扣窗口。

檢調表示，林文楨更指定另名吳姓男子擔任新亞協力廠商，吳姓男子為表感謝，也交付50萬元給林文楨。

檢調發現，另外在桃園機場第三航站區土方及基礎工程標案中，林文楨也將不得公開的預算書、CAD（工程專用圖檔）等資料洩漏給夆典科技開發公司，並接受招待全家出國旅遊，約23萬元的費用全由廠商支付。

另外，桃機公司「107至108年度桃園國際機場道面維護工程」招標時，因多次流標，林文楨也暗中協助旺誠營造公司，以洩漏預算總表、詳細價目表及標案歷年之標比資料得標，決標金額與底價比高達百分之95.78。

檢方還查出，林文楨在「新二機棚廠前機坪新建工程」及「桃園國際機場G4加油站新建工程」案，都曾護航或洩漏招標資訊讓特定廠商獲利。

檢方偵訊時，林文楨坦承收取廠商回扣，但辯稱是業者主動行賄，不過遭廠商指控是林文楨主動要求，在上千萬的工程中至少拿3%的回扣，檢方當時便依違反貪污治罪條例、政府採購法等罪嫌將林文楨及吳姓工程師聲押獲准，其餘人等以2萬至30萬元交保。

檢方指出，林文楨擔任要職，只為了貪圖金錢忘卻身分職責，長期收取回扣、廠商賄賂，多次向廠商強索回扣，金額高達254萬多元，更圖利廠商洩漏內部標案資訊，嚴重斲傷國民對於公務員信任。

檢方表示，林文楨雖於偵查中繳回部分犯罪所得135萬元，但矢口否認犯行，今天偵結依違反貪污治罪條例、政府採購法，將林文楨等15人提起公訴，並請求法官針對林文楨從重量刑，並宣告褫奪公權。（編輯：李錫璋）1081212