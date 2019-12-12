防非法安排陸客來台 內政部將全面清查人民團體

洪姓男子（前）等人涉嫌經營人頭協會，出具不實邀請函，協助5000名中國大陸人士以短期交流名義來台，北檢11日晚間諭令洪男以25萬元交保並限制出境。中央社記者蕭博文攝 108年12月11日

（中央社記者顧荃台北12日電）洪姓退休記者等人涉嫌利用人頭協會，協助包括統戰官員在內5000名中國人士，以短期交流名義非法來台。內政部次長陳宗彥今天表示，將全面清查人民團體交流情況是否有異狀。

檢警獲報，指有中國大陸人士經中國大陸、台灣旅行社協助，由台灣旅行社提供遊客資料給人頭協會，取得無「短期專業交流」真意的活動計畫書、邀請函，向移民署辦理中國大陸人民來台。

陳宗彥上午出席行政院院會後受訪時表示，移民署民國106年就已發現此異常現象，並轉知國安單位調查，將會進行全面性盤點，特別是交叉比對今年8月中國限縮陸客來台自由行後，有沒有異常狀況。

陳宗彥說，將全面清查國內人民團體，如協會、學會、社團等組織的兩岸交流情況；至於清查結果何時出爐，陳宗彥回應，台灣人民團體數量眾多，需要時間比對資料。

媒體詢問，既然106年就發現異樣，為何今年才處理。陳宗彥表示，內政部一直都有掌握，回報後由國安團隊調查，不便透露太多細節。（編輯：蘇志宗）1081212