助中國統戰官員來台 檢警追查涉案旅行社

（中央社記者林長順台北12日電）洪姓退休記者等人涉嫌協助包括統戰官員的5000名中國人士非法來台，涉案旅行社約30家。媒體報導，統促黨總裁張安樂兒子所經營旅行社涉案，北檢以偵查不公開不願回應。

檢警獲報，逾5000名中國人士經中國、台灣旅行社協助，由台灣旅行社提供遊客資料給洪姓退休記者及家人成立的人頭協會，取得「短期專業交流」活動計畫書、邀請函，向移民署辦理中國人民來台。

檢警調查，中國人士獲准來台後，台灣旅行社便給人頭協會每名陸客新台幣2000元費用。初步核對旅客名單，發現深圳市鹽田區委統戰部常務副部長李接賢、箇舊市統戰部長念培光名列其中，另也包含中國民政、宗教各類官員。

台北地檢署11日指揮刑事局搜索涉案的洪姓退休記者住處及涉案3家旅行社共5處，並約談洪男等10人到案。檢察官訊後諭令洪男與3名旅行社負責人各以25萬元交保，洪男另被限制出境，其餘被告分獲交保或限制住居等處分。

另外，自由時報報導，警方掌握張安樂兒子張瑋擔任負責人的華夏大地旅行社也涉入其中，此旅行社安排的參訪行程不少與竹聯幫大哥、中華統一促進黨息息相關，檢警懷疑這些中國公務員來台目的不單純。

報導指出，檢警查出華夏大地今年6月申請10名中國人士來台，經移民署核准後，華夏大地當月匯款2萬元到洪男的郵局帳戶，證實洪男以每名人頭2000元的價碼製作短期專業交流文件。

不過，檢警昨天搜索的3家旅行社並不包括華夏大地，北檢則以「偵查不公開」為由，不願證實。

除了洪男經營的協會涉案，檢警發現涉案旅行社約30家，將協同移民署持續清查相關旅行社涉案狀況，並深入釐清這些陸客是否從事不法活動及有無特殊目的。（編輯：張銘坤）1081212