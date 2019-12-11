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人頭協會助陸客非法來台 移民署曾予停權處分

最新更新：2019/12/11 19:39

（中央社記者黃麗芸台北11日電）洪男等人涉經營人頭協會出具不實邀請函，協助5000名陸客非法來台，檢警今天展開搜索。移民署表示，曾查獲申請案件填寫不實等情事，予以不受理其代申請案件6個月等停權處分。

檢警獲報，指有中國大陸人士經中國大陸、台灣旅行社協助，由台灣旅行社提供遊客資料給人頭協會，取得無「短期專業交流」真意的活動計劃書、邀請函，向移民署辦理中國大陸人民來台。

移民署核准中國大陸人士以短期專業交流名義來台後，台灣旅行社便給人頭協會每名遊客新台幣2000元的費用，以此不法方式來台的中國大陸人士達5000人，台北地檢署今天指揮刑事局兵分5路搜索，約談洪姓主嫌等10人到案說明。

移民署今天透過新聞稿表示，原先就已掌握洪男等不法情事，自民國106年就發現洪男夥同親友申設多家協會，以集團化方式經營交流業務，多次邀請中國大陸官員來台，疑為「假專業交流、從事觀光」，均經移民署註參嚴審，並移請國安單位偵處。

移民署說，經署內調查後曾將協會成員賴嫌等人移送法辦，另曾查獲相關申請案件填寫不實及行程變更未報備等情事，並對11家協會予以警示，或不予受理其代申請案件6個月至2年等停權處分。

針對上述相關疑慮案件，移民署表示，均已提聯審會充分討論，並會同警政署及調查局等國安單位深入追查，後續將全力配合司法機關指揮、協同偵辦。（編輯：戴光育）1081211

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