更多編輯台推薦新聞：
探察轉變中的城市 大巴黎步行導覽活動正夯
文化

探察轉變中的城市 大巴黎步行導覽活動正夯

桃園機場新塔台啟用 造型佳功能強國門新地標
生活

桃園機場新塔台啟用 造型佳功能強國門新地標

2019台灣設計100 中央社文化+雙週報入選
文化

2019台灣設計100 中央社文化+雙週報入選

選情分析／中台灣世代之戰 投票率左右勝負
政治

選情分析／中台灣世代之戰 投票率左右勝負

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

監察院：副分局長涉誣告 糾正台北市警察局

最新更新：2019/12/16 16:01

（中央社記者游凱翔、黃麗芸台北16日電）監察委員陳師孟、王幼玲今天表示，前中正一分局副分局長李權哲103年在立法院逮捕前公投護台灣聯盟執行長賴芳徵後，指賴芳徵造成他手傷，監委查看監視畫面發現與賴芳徵無關，涉誣告、偽證之嫌，因此糾正台北市警局。

台北市警察局今天表示，尊重監委意見，將待糾正案報告正式出爐後，再做後續回應、處理。

陳師孟、王幼玲上午召開記者會表示，賴芳徵於103年4月29日在立法院中興大樓出入口訴求反核四議題時，為了遊說立法委員，眼見警方拉開拒馬供立委外出時，立刻拿起機車大鎖欲鎖住拒馬，李權哲見狀從後方抱住賴芳徵並逮捕。

陳師孟指出，李權哲聲稱受到賴芳徵「推擠」、「揮打」或「衝撞」導致右手掌有撕裂傷，經台北地檢署檢察官偵訊後對賴芳徵起訴傷害罪及妨害公務罪，但台北地方法院勘驗警方監視畫面時，認為賴芳徵全程沒有抵抗動作，因此傷害不成立，僅判妨害公務罪，二審判決賴芳徵拘役40天、可易科罰金，全案確定。

陳師孟表示，查看員警蒐證的監視錄影光碟，發現李權哲的傷勢疑似是事後自己以右手掌握住拒馬鐵絲網所造成，李權哲身為當事人，明知右手受傷與賴芳徵無關，仍誣指賴芳徵傷害罪嫌，已涉誣告罪、偽證罪等罪嫌，因此台北市警察局督導不周有重大違失，糾正台北市警局。（編輯：林興盟）1081216

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報