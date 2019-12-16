監察院：副分局長涉誣告 糾正台北市警察局

（中央社記者游凱翔、黃麗芸台北16日電）監察委員陳師孟、王幼玲今天表示，前中正一分局副分局長李權哲103年在立法院逮捕前公投護台灣聯盟執行長賴芳徵後，指賴芳徵造成他手傷，監委查看監視畫面發現與賴芳徵無關，涉誣告、偽證之嫌，因此糾正台北市警局。

台北市警察局今天表示，尊重監委意見，將待糾正案報告正式出爐後，再做後續回應、處理。

陳師孟、王幼玲上午召開記者會表示，賴芳徵於103年4月29日在立法院中興大樓出入口訴求反核四議題時，為了遊說立法委員，眼見警方拉開拒馬供立委外出時，立刻拿起機車大鎖欲鎖住拒馬，李權哲見狀從後方抱住賴芳徵並逮捕。

陳師孟指出，李權哲聲稱受到賴芳徵「推擠」、「揮打」或「衝撞」導致右手掌有撕裂傷，經台北地檢署檢察官偵訊後對賴芳徵起訴傷害罪及妨害公務罪，但台北地方法院勘驗警方監視畫面時，認為賴芳徵全程沒有抵抗動作，因此傷害不成立，僅判妨害公務罪，二審判決賴芳徵拘役40天、可易科罰金，全案確定。

陳師孟表示，查看員警蒐證的監視錄影光碟，發現李權哲的傷勢疑似是事後自己以右手掌握住拒馬鐵絲網所造成，李權哲身為當事人，明知右手受傷與賴芳徵無關，仍誣指賴芳徵傷害罪嫌，已涉誣告罪、偽證罪等罪嫌，因此台北市警察局督導不周有重大違失，糾正台北市警局。（編輯：林興盟）1081216