美中階段性協議助攻 新台幣升至近一年半高點

（中央社記者潘姿羽台北16日電）美中貿易第一階段協議終於達成，激勵外資匯入，新台幣盤中一度勁揚1.67角，但美元買盤趁勢逢低進場，升勢收斂，新台幣兌美元今天收盤收30.263元，升值5.4分，新台幣匯價來到近1年6個月以來高點。

新台幣兌美元匯率今天以30.340元開盤，貶2.3分，受惠於美中達成第一階段貿易協議文本的議題發酵，熱錢持續湧入，新台幣由貶翻升，最高來到30.150元，勁揚1.67角，隨後因投信、進口商的美元買盤逢低進場，升勢趨於緩和，終場以30.263元作收。

儘管今天有美中達成第一階段貿易協議的題材助攻，新台幣也延續升值態勢，但未能爆量演出，和上個交易日相比更為收斂，台北及元太外匯市場總成交金額17.13億美元。

外匯交易員表示，美中達成階段性協議，不過美國撤回關稅的幅度沒有預期的大，而且後續進入第二階段談判，預估也不會這麼快啟動，意即「市場近期沒什麼值得期待的東西」。

在利多出盡、利多又不如預期的情況下，美中第一階段貿易協議執行情況也待觀察，外匯交易員指出，今天新台幣漲幅、量能都沒有什麼驚奇表現，人民幣回貶便是反映此狀況。

不過新台幣升幅在亞幣還是名列前段班，外匯交易員說明，美中貿易戰並未劃下句點，台灣受惠於轉單效應、台商回流等議題，經濟基本面佳，這也為新台幣帶來支撐力道；儘管新台幣走強的過程中，不時會有美元買盤逢低進場，抑制升幅，但升值方向沒有改變。（編輯：楊凱翔）1081216