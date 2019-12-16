美中達協議 童子賢：廠商持續考慮分散製造基地

（中央社記者張建中台北16日電）美國與中國達成首階段貿易協議，和碩董事長童子賢認為，這應只是中程協議，廠商仍將持續思考製造基地分散的議題。

台北市電腦公會今天召開會員代表大會，這是童子賢在電腦公會理事長任內最後一次主持會員大會。經濟部長沈榮津與科技部長陳良基出席致詞，電腦公會也致贈讚詞書卷，感謝童子賢過去6年的貢獻。

童子賢細數過去6年的成績，包括推動智慧城市展，並促進電玩展內容更豐富。他期勉會員，台灣人才能力並不差，不要妄自菲薄，未來繼續團結合作。

針對5G發展現況，童子賢表示，5G不是進步，是革命，不是一項單一產品，是基礎技術、基礎建設，5G成熟不只要1年時間，會比大家想像慢，不過，一旦成熟後，力道將會是排山倒海無法擋。

童子賢說，台灣在5G起步已經比日本等國家慢，如果不加緊腳步，當全球5G浪潮襲捲之後，若落後到領先群之外，在新科技應用恐會跟不上。

針對美中達成首階段貿易協議，童子賢表示，這應是中程協議，從國際股市表現，看得出各界在審慎中仍帶著一點疑問；以科技發展角度，希望能以和為貴，美中貿易摩擦能夠儘快取得協議。

童子賢說，儘管美中達成首階段貿易協議，廠商仍會持續思考是不是要把所有製造都集中在一個地方的議題。

童子賢表示，貿易摩擦只是個導火線，提醒大家正處於人工缺乏、工資高漲的環境，促使大家反省大型製造業是否要集中在一個地方。他預期，即便美中達成最終貿易協議，這檢討也不會停止。（編輯：鄭雪文）1081216