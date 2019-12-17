雙子星案正式簽約 林佳龍柯文哲盼全速進行

（中央社記者陳怡璇台北17日電）雙子星開發案今天由台北市長柯文哲與台北雙星董事長許崑泰正式簽約。交通部長林佳龍表示，15年前的契約終於跨出第一步，感謝柯文哲的決斷，雙方皆盼全速進行。

台北車站特定專用區C1/D1（東半街廓）土地開發案（C1/D1土地開發案）今天在交八廣場舉行簽約儀式，在觀看雙子星願景影片後，由台北市長柯文哲與台北雙星董事長許崑泰簽約，並持契約合影，宣示西區門戶計畫核心啟動。

柯文哲致詞時表示，C1/D1用地具有6鐵共構優勢、每日通勤人潮超過50萬人次，「人流就是金流」。雙子星案投資金額達新台幣606億元、北市府每年有18億租金收入、增加房地稅收約14.6億元，隨著營業額提高還會增加。

柯文哲說，今天簽約、接下來就是全速進行，之後整個台北後車站也會配合雙子星再造，實現舊城復興、軸線翻轉。

雙子星開發案17日正式簽約，預計民國110年取得建照、115年完工驗收、116年正式營運。（藍天宏匯集團提供）

林佳龍致詞時指出，2005年交通部與北市府簽訂行政契約，由北市府進行桃園機場捷運從三重到台北車站的工程、同時作為土地開發主管機關。林佳龍表示，15年前的契約今天跨出關鍵一步，感謝柯文哲身為市長的決斷以及地主們的支持，讓首都有新氣象，期待工程順利如期完成。

台北市捷運工程局長張澤雄表示，依照該案招商時的開發計畫，C1及D1兩棟分別規劃為56、76層樓，今日簽約後，台北雙星公司必須進行建築計畫細部設計，因D1基地部分涉及文資之鐵道部保存計畫，須經文化部文資審議，再通過都設審議及環評等審議，約需時1年半才能取得建照。

張澤雄表示，預計民國110年取得建照、115年完工驗收、116年正式營運。（編輯：張銘坤）1081217