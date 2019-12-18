韓國瑜遭指資金流向王小姐 韓辦：單純財務往來

媒體報導，新莊王小姐購屋金流來自國民黨總統候選人韓國瑜（中），韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋18日說，是單純財務往來的投資、合作行為，沒有任何其他的疑慮與可能性。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉冠廷台北18日電）媒體報導，新莊王小姐購屋金流來自國民黨總統候選人韓國瑜，韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋今天說，是單純財務往來的投資、合作行為，沒有任何其他的疑慮與可能性。

美麗島電子報董事長吳子嘉日前曾爆料，韓國瑜與新莊王小姐有婚外情，韓國瑜因此赴台北地檢署控告吳子嘉誹謗罪。媒體今天進一步報導，王小姐購屋的一筆新台幣600萬元資金，金流輾轉來自韓國瑜。

王淺秋上午舉行記者會指出，今天兩本週刊都報導，雖然最終判決還未出爐，但已有個共通點就是，當初是烏龍爆料，這樣的烏龍爆料後續等待司法判決。

媒體報導購屋金流來自韓國瑜，王淺秋表示，韓國瑜很明確的說明兩點，第一、600萬元單純財務往來上的投資、合作的財務商業行為，沒有任何其他的疑慮與可能性。

王淺秋說，第二、韓國瑜從參選以來，對於相關的人，不管是遠親、岳家都可能被影響、抹黑，感到非常遺憾與抱歉，一場選舉打到現在，又是抹黑、抹黃、抹紅，「到底夠了沒」。

媒體詢問，韓國瑜當時剛上任北農總經理，這600萬元如何來的，王淺秋指出，這600萬元不完全是韓國瑜的存款，是當時與朋友投資，但因為賠錢，必須將錢還給當初借貸關係的當事人，因此共同處分這筆錢來交給王小姐。至於當初韓國瑜拿出多少錢，王淺秋說，據她所知是一半一半。

此外，國民黨主席吳敦義昨天說總統蔡英文是「衰尾查某」，王淺秋表示，她也是女性，也認為這樣說不妥，有檢討的空間。

韓辦是否會要求吳敦義道歉，王淺秋說，沒有辦法用要求的，有檢討空間，尊重吳敦義，由吳敦義做最正確、智慧的判斷。（編輯：謝佳珍）1081218