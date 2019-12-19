5G標金跨過440億樓地板 累積達455.17億元

（中央社記者吳柏緯台北19日電）5G頻譜競標進入第8天，暫時總標金終於跨過NCC設定的440億元門檻，達到455.17億元。不過一改昨天的積極搶標，今天電信業者的投標動能略有趨緩，單日標金增加約28億元。

5G第一波釋照從12月10日開跑，三個標的3.5GHz、28GHz、1800MHz，底價訂為新台幣300億元，國家通訊傳播委員會（NCC）預計可達到440億元。今天進入競標的第8天，終於達標。

根據今天下午4時，第80回合的開標結果，最搶手的3.5GHz頻譜，暫時總標金來到達了441.78億元，獨自跨越了440億元的樓地板，每單位的價格也從昨天的15.43億元成長至16.38億元。

28GHz的暫時總標金仍維持與昨天相同的13.39億元，1800MHz則仍為0元。

5G競標的暫時總標金為455.17億元。跨過440億元，讓NCC鬆了一口氣，業界人士則觀察，電信業者手上的籌碼應該還足夠，標金應該還有繼續成長的空間，可望突破500億元大關，在標金合理且不要太高的期望下，第一階段的競標可望在下週就會有結果。（編輯：林興盟）1081219