5G專網頻譜政院通過 蘇貞昌：台灣將邁入5G世代

（中央社記者顧荃台北5日電）行政院會今天通過特定頻段4.8到4.9GHz作為專網頻譜，並自即日起供各界申請進行場域實驗。行政院長蘇貞昌表示，5G第一波商用頻譜10日就要開始競價，台灣即將正式邁入5G世代。

科技會報辦公室上午在行政院會報告「我國5G頻譜政策與專網發展」。

蘇貞昌在院會中表示，5G不只是電信方面的應用，更大的潛力在於與智慧科技（包括人工智慧、物聯網、資安等）的結合，在公私部門都可以發展出有利的創新應用。為鼓勵更多各領域業者共同投入，政府已指配特定頻段4.8至4.9GHz作為專網頻譜，以「專網專頻」方式獨立運作。

蘇貞昌指出，使用「專網專頻」的業者無須擔心後續被移頻，衍生影響設備或更換機器等問題，確保聯網的通訊品質與資訊安全。專網將自即日起供各界申請進行場域實驗，並於110到111年間擇期開放執照申請。

蘇貞昌說，5G及AI都是從社會需求出發的未來明星產業，他在今年5月即核定「台灣5G行動計畫」，預計4年投入新台幣205億元，打造台灣為適合5G創新運用發展的環境。副院長陳其邁協調相關部會，完備5G頻譜政策與專網發展機制，目前國家通訊傳播委員會正進行第一波商用頻譜釋出作業，10日就要開始競價，明年1月就會完成釋照作業，台灣即將正式邁入5G世代。

蘇貞昌表示，頻譜是全民共享的珍貴資源，請相關部會以促進國家整體利益為最高原則，規劃發展機制，在公平使用頻譜資源的前提下，帶動5G各項創新應用發展，提升民眾在食、衣、住、行、育、樂等各個領域的生活福祉，讓發展5G的效益，可以真正嘉惠全體民眾及整體產業，進而形成垂直應用整合方案輸出國外。

科技辦執行秘書蔡志宏出席院會後記者會時表示，4.8到4.9GHz頻段目前是警消使用，將在既有警消通訊業務確認可持續運作的前提下，進行移頻作業；完成移頻前，本頻段以和諧共用方式開放使用，5G專網申請者應遵照通傳會所訂的干擾處理規範辦理。

蔡志宏說，5G專網使用專頻仍應繳交頻率使用費，通傳會將參考相近頻段行動通信業務執照的拍賣底價研議計算方式，以拉近5G專網頻譜與5G商用頻譜的使用成本為原則。（編輯：黃國倫）1081205